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Поліцейські та рятувальники мають бути заброньовані на 100%, — Федір Веніславський

16:19, 4 червня 2024
Федір Веніславський повідомив, що уряд невдовзі має затвердити постанову щодо бронювання від мобілізації рятувальників та поліцейських.
Поліцейські та рятувальники мають бути заброньовані на 100%, — Федір Веніславський
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Кабінет Міністрів має ухвалити постанову про бронювання від мобілізації поліцейських та працівників Державної служби надзвичайних ситуацій. Про це заявив в ефірі "Радіо Свобода" член Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

Він стверджує, що у постанові повинно бути зазначено, що поліцейські та працівники Державної служби надзвичайних ситуацій мають бути заброньовані. 

«Так як і поліцейські, рятувальники мають бути заброньовані на 100%. І це вже компетенції і відповідальності Кабінету Міністрів.. Я думаю, що рятувальники з точки зору законодавчого регулювання і з точки зору завдань, які вони виконують – забезпечують функціонування держави і порятунок людей. Тому я не думаю, що будуть якісь спроби їх мобілізувати», – сказав Веніславський.

За його словами, якщо виникне питання про зняття бронювання з поліцейських та рятувальників, його можуть обговорити у комітеті.

Нагадаємо, ми писали, що петиція про бронювання рятувальників зібрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів.

Також повідомляли, що Кабмін продовжив строк дії відстрочок від призову в зв’язку з бронюванням на 3 місяці. 

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