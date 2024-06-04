Поліцейські та рятувальники мають бути заброньовані на 100%, — Федір Веніславський

Федір Веніславський повідомив, що уряд невдовзі має затвердити постанову щодо бронювання від мобілізації рятувальників та поліцейських.

Кабінет Міністрів має ухвалити постанову про бронювання від мобілізації поліцейських та працівників Державної служби надзвичайних ситуацій. Про це заявив в ефірі "Радіо Свобода" член Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

Він стверджує, що у постанові повинно бути зазначено, що поліцейські та працівники Державної служби надзвичайних ситуацій мають бути заброньовані.

«Так як і поліцейські, рятувальники мають бути заброньовані на 100%. І це вже компетенції і відповідальності Кабінету Міністрів.. Я думаю, що рятувальники з точки зору законодавчого регулювання і з точки зору завдань, які вони виконують – забезпечують функціонування держави і порятунок людей. Тому я не думаю, що будуть якісь спроби їх мобілізувати», – сказав Веніславський.

За його словами, якщо виникне питання про зняття бронювання з поліцейських та рятувальників, його можуть обговорити у комітеті.

Нагадаємо, ми писали, що петиція про бронювання рятувальників зібрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів.

Також повідомляли, що Кабмін продовжив строк дії відстрочок від призову в зв’язку з бронюванням на 3 місяці.

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