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Полицейские и спасатели должны быть забронированы на 100%, — Федор Вениславский

16:19, 4 июня 2024
Федор Вениславский сообщил, что правительство вскоре должно утвердить постановление о бронировании от мобилизации спасателей и полицейских.
Полицейские и спасатели должны быть забронированы на 100%, — Федор Вениславский
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Кабинет Министров должен принять постановление о бронировании от мобилизации полицейских и работников Государственной службы чрезвычайных ситуаций. Об этом заявил в эфире "Радио Свобода" член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

Он утверждает, что в постановлении должно быть указано, что полицейские и работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям должны быть забронированы.

«Подобно полицейским, спасатели должны быть забронированы на 100%. И это уже компетенции и ответственности Кабинета Министров. Я думаю, что спасатели с точки зрения законодательного регулирования и с точки зрения выполняемых ими задач – обеспечивают функционирование государства и спасение людей. Поэтому я не думаю, что будут какие-то попытки мобилизовать их», – сказал Вениславский.

По его словам, если возникнет вопрос о снятии бронирования с полицейских и спасателей, его могут обсудить в комитете.

Напомним, мы писали, что петиция о бронировании спасателей собрала необходимые для рассмотрения 25 тыс. голосов.

Также сообщалось, что Кабмин продлил срок действия отсрочок от призыва в связи с бронированием на 3 месяца.

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