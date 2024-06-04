Кабмин продлил срок действия отсрочек от призыва в связи с бронированием на 3 месяца

Отсрочки в связи с бронированием, предоставленным по решению Минэкономики, продлены на 3 месяца.

На заседании Кабмина 4 июня внесены изменения в постановление Правительства от 7 мая 2024 г. №516 «О продлении сроков действия отсрочек от призыва на военную службу во время мобилизации».

Так, предусмотрено продление сроков действия отсрочек от призыва на военную службу во время мобилизации, предоставленных военнообязанным соответствующими решениями Министерства экономики согласно постановлению КМУ от 27.01.2023 №76 «Некоторые вопросы реализации положений Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» по бронированию период мобилизации на военное время», не закончившихся на день принятия постановления Кабмина 7.05.2024 №516, автоматически на три месяца (вместо одного месяца, как было предусмотрено ранее).

Ранее «Судебно-юридическая газета» сообщала о том, что Кабинет Министров продлил в месяц сроки действия действующих отсрочек от призыва на военную службу во время мобилизации, предоставленных военнообязанным согласно постановлению Правительства № 76.

Автор: Наталя Мамченко

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