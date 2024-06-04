Кабмін продовжив строк дії відстрочок від призову в зв’язку з бронюванням на 3 місяці

Відстрочки у зв’язку з бронюванням, яке надано за рішенням Мінекономіки, продовжені на 3 місяці.

На засіданні Кабміну 4 червня внесені зміни до постанови Уряду від 7 травня 2024 року №516 «Про продовження строків дії відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації».

Так, передбачено продовження строків дії відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації, наданих військовозобовʼязаним відповідними рішеннями Міністерства економіки згідно із постановою КМУ від 27.01.2023 №76 «Деякі питання реалізації положень Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» щодо бронювання військовозобовʼязаних на період мобілізації на воєнний час», які не закінчилися на день прийняття постанови Кабміну 7.05.2024 №516, автоматично на три місяці (замість одного місяця, як було передбачено раніше).

Раніше «Судово-юридична газета» повідомляла про те, що Кабінет Міністрів продовжив на місяць строки дії чинних відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації, наданих військовозобов’язаним згідно з постановою Уряду № 76.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.