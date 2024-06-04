Правоохоронця з Рівненщини судитимуть за злив даних про українських військових та стратегічні об’єкти

Він фотографував окремі ділянки Рівненської АЕС, до яких мав доступ.

Фото: ДБР

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Правоохоронця з Рівненській області судитимуть за передачу ворогу даних про українські військові частини та стратегічні об'єкти. Досудове розслідування завершено, повідомляє Державне бюро розслідувань.

За даними бюро, на території рф проживає його рідний брат, а племінник обіймає посаду у так званій "міліції лнр". З квітня 2023 року чоловік надсилав їм дані про військові частини та стратегічні об’єкти у різних регіонах України, фотографії контрольно-пропускних пунктів тощо.

Також встановлено, що правоохоронець фотографував окремі ділянки Рівненської АЕС, до яких мав доступ.

Правоохоронець обвинувачується у поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ в умовах воєнного стану.

Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

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