Правоохранителя из Ровенской области будут судить за слив данных об украинских военных и стратегических объектах

Он фотографировал отдельные участки Ровенской АЭС, к которым имел доступ.

Правоохранителя из Ровенской области будут судить за передачу врагу данных об украинских воинских частях и стратегических объектах. Досудебное расследование завершено, сообщает Государственное бюро расследований.

По данным Бюро, на территории рф проживает его родной брат, а племянник занимает должность в так называемой "милиции лнр". С апреля 2023 года мужчина отправлял им данные о воинских частях и стратегических объектах в разных регионах Украины, фотографии контрольно-пропускных пунктов и т.д.

Также установлено, что правоохранитель фотографировал отдельные участки Ровенской АЭС, к которым имел доступ.

Правоохранитель обвиняется в распространении информации о перемещении, движении или расположении ВСУ в условиях военного положения.

Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

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