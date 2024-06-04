Жестоко убил знакомую: в Киевской области задержали злоумышленника

В ходе словесной перепалки подозреваемый нанес хаотические удары по телу потерпевшей.

В городе Кагарлык в Киевской области произошло убийство женщины.

Как сообщила полиция Киевской области, к стражам порядка обратился мужчина и сообщил, что обнаружил тело своей гражданской жены в доме знакомого, который совершил преступление.

48-летняя женщина распивала спиртные напитки со знакомым на территории его домовладения, где во время общения возник конфликт. На фоне словесной перепалки подозреваемый нанес хаотические удары по телу потерпевшей. От полученных травм женщина скончалась на месте.

На следующий день в дом 44-летнего злоумышленника пришел сожитель потерпевшей и обнаружил на полу тело женщины. Чтобы избежать наказания, фигурант скрылся с места совершения преступления.

В настоящее время мужчина задержан и помещен в изолятор временного содержания.

Нападающему сообщили о подозрении злоумышленнику по факту умышленного убийства (ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

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