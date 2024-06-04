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От системы «Шлях» отключили 7 перевозчиков

19:15, 4 июня 2024
Причиной стало системное нарушение военнообязанными правил пересечения государственной границы.
От системы «Шлях» отключили 7 перевозчиков
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Семь украинских перевозчиков отключили от системы «Шлях» на три месяца из-за систематических нарушений военнообязанными правил пересечения государственной границы.

Об этом сообщает ГСБТ-Укртрансбезопасность. Комиссия по вопросам прекращения доступа лицензиатов к Единому комплексу информационных систем Укртрансбезопасности приняла решение отключить таких перевозчиков:

  • ФЛП Ключенко Геннадий Викторович
  • ФЛП Лелюк Тарас Александрович
  • ФЛП Полежаев Виталий Валерьевич
  • ФЛП Яровой Дмитрий Юрьевич
  • ФЛП Цирык Владимир Иванович
  • ФЛП Бокоч Юрий Юрьевич
  • ООО «ФАНКИ ЛАЙН»

Это решение принято на основании Постановления Кабинета Министров Украины от 27 января 1995 года №57.

Согласно материалам Государственной пограничной службы Украины, эти перевозчики во время действия военного положения были причастны к организации каналов переправки мужчин призывного возраста через государственную границу. Лица, которым был организован выезд за пределы Украины в качестве водителей автомобильного транспорта, в течение 60 дней не вернулись, нарушая установленные правила пересечения границы.

На рассмотрение Комиссии представлены еще десятки фактов злоупотреблений с внесением данных в систему «Шлях». После проверки каждого случая будет принято соответствующее решение.

Укртрансбезпека выражает благодарность Государственной пограничной службе Украины за сотрудничество и предоставляет всю необходимую информацию правоохранительным органам для привлечения нарушителей к ответственности.

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