От системы «Шлях» отключили 7 перевозчиков

Причиной стало системное нарушение военнообязанными правил пересечения государственной границы.

Семь украинских перевозчиков отключили от системы «Шлях» на три месяца из-за систематических нарушений военнообязанными правил пересечения государственной границы.

Об этом сообщает ГСБТ-Укртрансбезопасность. Комиссия по вопросам прекращения доступа лицензиатов к Единому комплексу информационных систем Укртрансбезопасности приняла решение отключить таких перевозчиков:

ФЛП Ключенко Геннадий Викторович

ФЛП Лелюк Тарас Александрович

ФЛП Полежаев Виталий Валерьевич

ФЛП Яровой Дмитрий Юрьевич

ФЛП Цирык Владимир Иванович

ФЛП Бокоч Юрий Юрьевич

ООО «ФАНКИ ЛАЙН»

Это решение принято на основании Постановления Кабинета Министров Украины от 27 января 1995 года №57.

Согласно материалам Государственной пограничной службы Украины, эти перевозчики во время действия военного положения были причастны к организации каналов переправки мужчин призывного возраста через государственную границу. Лица, которым был организован выезд за пределы Украины в качестве водителей автомобильного транспорта, в течение 60 дней не вернулись, нарушая установленные правила пересечения границы.

На рассмотрение Комиссии представлены еще десятки фактов злоупотреблений с внесением данных в систему «Шлях». После проверки каждого случая будет принято соответствующее решение.

Укртрансбезпека выражает благодарность Государственной пограничной службе Украины за сотрудничество и предоставляет всю необходимую информацию правоохранительным органам для привлечения нарушителей к ответственности.

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