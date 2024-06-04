От системы «Шлях» отключили 7 перевозчиков

Семь украинских перевозчиков отключили от системы «Шлях» на три месяца из-за систематических нарушений военнообязанными правил пересечения государственной границы.
Об этом сообщает ГСБТ-Укртрансбезопасность. Комиссия по вопросам прекращения доступа лицензиатов к Единому комплексу информационных систем Укртрансбезопасности приняла решение отключить таких перевозчиков:
Это решение принято на основании Постановления Кабинета Министров Украины от 27 января 1995 года №57.
Согласно материалам Государственной пограничной службы Украины, эти перевозчики во время действия военного положения были причастны к организации каналов переправки мужчин призывного возраста через государственную границу. Лица, которым был организован выезд за пределы Украины в качестве водителей автомобильного транспорта, в течение 60 дней не вернулись, нарушая установленные правила пересечения границы.
На рассмотрение Комиссии представлены еще десятки фактов злоупотреблений с внесением данных в систему «Шлях». После проверки каждого случая будет принято соответствующее решение.
Укртрансбезпека выражает благодарность Государственной пограничной службе Украины за сотрудничество и предоставляет всю необходимую информацию правоохранительным органам для привлечения нарушителей к ответственности.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.