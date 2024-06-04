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Від системи «Шлях» відключили 7 перевізників

19:15, 4 червня 2024
Причиною стало системне порушення військовозобов’язаними правил перетину державного кордону.
Від системи «Шлях» відключили 7 перевізників
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Семеро українських перевізників відключили від системи «Шлях» на три місяці через систематичні порушення військовозобов’язаними правил перетину державного кордону.

Про це повідомляє ДСБТ-Укртрансбезпека. Комісія з питань припинення доступу ліцензіатів до Єдиного комплексу інформаційних систем Укртрансбезпеки ухвалила рішення відключити таких перевізників:

  • ФОП Ключенко Геннадій Вікторович
  • ФОП Лелюк Тарас Олександрович
  • ФОП Полежаєв Віталій Валерійович
  • ФОП Яровий Дмитро Юрійович
  • ФОП Цірик Володимир Іванович
  • ФОП Бокоч Юрій Юрійович
  • ТОВ «ФАНКИ ЛАЙН»

Це рішення прийнято на підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року №57.

Згідно з матеріалами Державної прикордонної служби України, ці перевізники під час дії воєнного стану були причетні до організації каналів переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон. Особи, яким було організовано виїзд за межі України як водіїв автомобільного транспорту, упродовж 60 днів не повернулися, порушуючи встановлені правила перетину кордону.

На розгляд Комісії подано ще десятки фактів зловживань із внесенням даних у систему «Шлях». Після перевірки кожного випадку буде ухвалено відповідне рішення.

Укртрансбезпека висловлює вдячність Державній прикордонній службі України за співпрацю та надає всю необхідну інформацію правоохоронним органам для притягнення порушників до відповідальності.

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