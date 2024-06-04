Утечка данных Google разоблачила многочисленные случаи нарушения конфиденциальности пользователей

Google неоднократно нарушал конфиденциальность пользователей с 2013 по 2018 год.

Источник фото: ms.detector.media

Новая утечка данных Google раскрыла многочисленные случаи нарушения конфиденциальности, сообщает 404 Media, ссылаясь на внутреннюю документацию компании. Согласно полученным данным, сотрудники Google с 2013 по 2018 год сообщали о тысячах инцидентов, связанных с конфиденциальностью и безопасностью.

Сообщения об инцидентах классифицировались по уровням приоритетности: P0 - самый высокий, P1 - на уровень ниже. Например, в 2016 году один из сотрудников сообщил, что системы Google Street View расшифровывали и сохраняли номера автомобилей с фотографий. В другом случае было обнародовано более миллиона электронных адресов пользователей компании Socratic.org, которую приобрел Google.

Среди других инцидентов упоминается случай, когда языковой сервис компании в течение часа записывал все аудио, включая голоса около тысячи детей. Все записанные речевые данные за этот период были удалены.

После того как 404 Media передала Google идентификационные коды около 30 инцидентов, компания сообщила, что все они были решены.

«Сотрудники Google могут быстро обозначать потенциальные проблемы с продуктами для рассмотрения соответствующими командами. Когда работник подает флажок, он предлагает уровень приоритета для рецензента», - пояснили в компании.

Однако, издание подчеркивает, что некоторые инциденты, о которых ранее не сообщалось публично, могли повлиять на относительно небольшое количество людей или были быстро исправлены. В целом, эти данные демонстрируют, как Google управляет огромным количеством конфиденциальных данных о жизни людей.

Среди проблем обнаружены ошибки в собственных продуктах Google, практики сбора данных, а также действия сотрудников или подрядчиков. Согласно внутреннему отчету Google, компания случайно собрала голосовые данные детей, слила данные о поездках и домашние адреса пользователей автомобильного парка, а также дала рекомендации YouTube на основе удаленной истории просмотров пользователей. Это лишь часть тысяч инцидентов, которые показывают, как одна из самых мощных и важных компаний в мире управляет и часто ненадлежащим образом обрабатывает огромное количество личных конфиденциальных данных.

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