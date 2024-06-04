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Витік даних Google викрив численні випадки порушення конфіденційності користувачів

16:39, 4 червня 2024
Google неодноразово порушував конфіденційність користувачів з 2013 по 2018 рік.
Витік даних Google викрив численні випадки порушення конфіденційності користувачів
Джерело фото: ms.detector.media
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Новий витік даних Google розкрив численні випадки порушення конфіденційності, повідомляє 404 Media, посилаючись на внутрішню документацію компанії. Згідно з отриманими даними, співробітники Google з 2013 по 2018 рік повідомляли про тисячі інцидентів, пов’язаних із конфіденційністю та безпекою.

Повідомлення про інциденти класифікувалися за рівнями пріоритетності: P0 – найвищий, P1 – на рівень нижче. Наприклад, у 2016 році один зі співробітників повідомив, що системи Google Street View розшифровували та зберігали номери автомобілів з фотографій. В іншому випадку було оприлюднено понад мільйон електронних адрес користувачів компанії Socratic.org, яку придбав Google.

Серед інших інцидентів згадується випадок, коли мовний сервіс компанії протягом години записував усі аудіо, включаючи голоси близько тисячі дітей. Всі записані мовні дані за цей період були видалені.

Після того як 404 Media передала Google ідентифікаційні коди близько 30 інцидентів, компанія повідомила, що всі вони були вирішені.

«Співробітники Google можуть швидко позначати потенційні проблеми з продуктами для розгляду відповідними командами. Коли працівник подає прапорець, він пропонує рівень пріоритету для рецензента», – пояснили в компанії.

Однак, видання підкреслює, що деякі інциденти, про які раніше не повідомлялося публічно, могли вплинути на відносно невелику кількість людей або були швидко виправлені. В цілому, ці дані демонструють, як Google управляє величезною кількістю конфіденційних даних про життя людей.

Серед проблем виявлені помилки у власних продуктах Google, практики збору даних, а також дії співробітників або підрядників. Згідно з внутрішнім звітом Google, компанія випадково зібрала голосові дані дітей, злила дані про поїздки та домашні адреси користувачів автомобільного парку, а також дала рекомендації YouTube на основі видаленої історії переглядів користувачів. Це лише частина тисяч інцидентів, які показують, як одна з найпотужніших і найважливіших компаній у світі керує та часто неналежно обробляє величезну кількість особистих конфіденційних даних.

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