Створили схему заволодіння приміщеннями: у Львові судитимуть адвоката, держреєстраторів та експерта

На підставі підроблених офіційних документів службовці вносили несанкціоновані зміни у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, що допомогло відчужити об’єкти нерухомості.

У Львові правоохоронці завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт стосовно адвоката, двох державних реєстраторів та експерта.

Як повідомила Львівська обласна прокуратура, адвокат організував шахрайську схему заволодіння підвальними приміщеннями загальною площею майже 130 кв. м, що на площі Ринок у Львові. Останні розміщені у буферній зоні об’єкта Світової спадщини ЮНЕСКО та перебували у комунальній власності міста.

Для реалізації цього плану він залучив двох державних реєстраторів та експерта у сфері архітектури.

На підставі підроблених офіційних документів службовці вносили несанкціоновані зміни у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, що допомогло відчужити об’єкти нерухомості.

В подальшому, обвинувачений на підставі фіктивного висновку суб’єкта господарювання про можливість об’єднання підвальних приміщень збільшив площу таких та згодом продав третій особі за понад 3 млн грн.

У такий спосіб фігурант легалізував набуте злочинним шляхом майно.

Адвокату інкриміновано організацію несанкціонованих дій з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї, зловживання повноваженнями, шахрайство, легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом та підробку документів (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 365-2, ч. 4 ст. 190, ч. 1, 2 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК України). Реєстраторам кваліфіковано несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї ( ч. 3 ст. 362 КК України), а також одному з них ще й зловживання повноваженнями ( ч. 3 ст. 365-2 КК України). Експерту – підробку документів ( ч. 3 ст. 358 КК України).

За клопотанням прокурора на вказані приміщення судом накладено арешти.

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