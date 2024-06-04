«Укренерго» вводить аварійні відключення у 7 областях та Києві

Причина - перевищено ліміти споживання.

Фото: hromadske

В "Укренерго" повідомили, що аварійні відключення електроенергії запроваджено у Києві, у Донецькій, Житомирській, Миколаївській, Київській, Кіровоградській, Харківській та Хмельницькій областях.

Причина - перевищено ліміти споживання.

«Коли споживання значно перевищило ліміти, «Укренерго» вимушено застосувало з 14:25 аварійні відключення, а з 14:50 – спеціальні графіки аварійних відключень для побутових та промислових споживачів в цих регіонах. Можливі перерви в енергопостачанні об’єктів критичної інфраструктури», – попередили у компанії.

Обмеження діятимуть доти, доки рівень споживання в областях не повернеться до меж лімітів. Тоді обленерго зможуть повернутися до планових графіків обмежень.

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