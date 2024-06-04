«Укрэнерго» вводит аварийные отключения в 7 областях и Киеве

Причина – превышены лимиты потребления.

В "Укрэнерго" сообщили, что аварийные отключения электроэнергии введены в Киеве, Донецкой, Житомирской, Николаевской, Киевской, Кировоградской, Харьковской и Хмельницкой областях.

Причина – превышены лимиты потребления.

«Когда потребление значительно превысило лимиты, «Укрэнерго» вынужденно применило с 14.25 аварийные отключения, а с 14.50 – специальные графики аварийных отключений для бытовых и промышленных потребителей в этих регионах. Возможны перерывы в энергоснабжении объектов критической инфраструктуры», – предупредили в компании.

Ограничения будут действовать, пока уровень потребления в областях не вернется в пределы лимитов. Тогда облэнерго смогут вернуться к плановым графикам ограничений.

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