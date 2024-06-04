Залишили авто на велосмузі: у Києві покарали низку «героїв паркування», фото

Поліцейські притягнули до відповідальності порушників ПДР.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві покарали низку водії за паркування на смузі, призначеній для велосипедистів.

Як повідомила патрульна поліція Києва, інспектори притягнули до відповідальності порушників та проводять з ними профілактичні бесіди, аби попередити порушення правил у майбутньому.

Водії, які нехтують правилами дорожнього руху та перешкоджають руху велосипедистів отримують штраф у розмірі 340 гривень.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.