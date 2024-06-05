У МВС запровадили Правила етичної та доброчесної поведінки працівників

Відтепер кожен співробітник МВС має дотримуватися затверджених Правил етичної та доброчесної поведінки.

Відтепер кожен співробітник МВС має дотримуватися затверджених Правил етичної та доброчесної поведінки. Так, у Міністерстві внутрішніх справ України представили Правила етичної та доброчесної поведінки працівників МВС. Документ був розроблений у тісній взаємодії з НАЗК та у відповідності до Програми НАТО з розбудови доброчесності, цілісності, прозорості та зниження корупційних ризиків в роботі оборонних та безпекових інституцій (NATO Building Integrity). Відповідний посібник тепер матиме кожен співробітник МВС та власним підписом підтверджуватиме відданість викладеним в ньому принципам.

Основою Правил є сім принципів етичної та доброчесної поведінки:

патріотизм

верховенство права та законність

доброчесність та нульова толерантність до корупції

неупередженість та чесність, професіоналізм

професійна етика

корпоративна культура.

Нагадаємо, минулого року в МВС було затверджено Антикорупційну програму міністерства на 2023–2025 роки, у якій, зокрема, зазначено, що антикорупційна політика МВС ґрунтується на принципі доброчесності на публічній службі та нульовій толерантності до корупції.

Суб’єктами доброчесної поведінки установ МВС, на яких поширюються ці Правила, є:

1) державні службовці, відряджені поліцейські, відряджені військовослужбовці, а також інші працівники, які обіймають посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій апарату МВС;

2) державні службовці, а також інші працівники, які обіймають посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій у Головному сервісному центрі МВС;

3) державні службовці, а також інші працівники, які обіймають посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій у закладах, установах і на підприємствах, що належать до сфери управління МВС.

Суб’єкт доброчесної поведінки ознайомлюється із цими Правилами і дотримується їх вимог. Після ознайомлення із цими Правилами суб’єкт доброчесної поведінки підписує повідомлення за формою, наведеною в додатку до цих Правил, яке долучається до матеріалів його особової справи.

Дотримання вимог цих Правил суб’єктами доброчесної поведінки враховується при їх просуванні по службі та проведенні оцінювання результатів їх службової діяльності.

Керівник установи МВС, безпосередній керівник відповідно до повноважень:

забезпечує дотримання підпорядкованими працівниками цих Правил;

проводить роз’яснювальну роботу з питань професійної етики та доброчесності;

вживає заходів щодо впровадження механізмів заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень антикорупційного законодавства, цих Правил;

організовує в установах МВС заходи щодо запобігання провокаційним діям, спрямованим на компрометацію суб’єктів доброчесної поведінки, та реагування на факти таких дій;

вживає заходів щодо запобігання та захисту від випадків дискримінації, сексуальних домагань та насильства за ознакою статі на робочому місці;

забезпечує формування на робочому місці середовища, дружнього до працівників із сімейними обов’язками, забезпечує дотримання принципу рівних прав та можливостей жінок і чоловіків під час виконання своїх посадових (службових) обов’язків.

Суб’єкт доброчесної поведінки установи МВС, якому стало відомо про порушення цих Правил іншим суб’єктом поведінки установи МВС, інформує про цей факт безпосереднього керівника або уповноважених посадових осіб згідно з вимогами законодавства України.

Безпосередній керівник або уповноважена посадова особа, або суб’єкт призначення в разі виявлення чи отримання повідомлення про порушення цих Правил суб’єктом доброчесної поведінки в межах своїх повноважень вживає заходів згідно з вимогами законодавства України.

У разі виявлення ознак корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією, уповноважений підрозділ повідомляє про цей факт спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.