В МВД ввели Правила нравственного и добропорядочного поведения работников

Теперь каждый сотрудник МВД должен придерживаться утвержденных Правил нравственного и добропорядочного поведения.

Теперь каждый сотрудник МВД должен придерживаться утвержденных Правил нравственного и добродетельного поведения. Так, в Министерстве внутренних дел Украины представили Правила нравственного и добродетельного поведения работников МВД. Документ был разработан в тесном взаимодействии с НАПК и в соответствии с Программой НАТО по развитию добродетели, целостности, прозрачности и снижению коррупционных рисков в работе оборонных и институций безопасности (NATO Building Integrity). Соответствующее руководство теперь будет иметь каждый сотрудник МВД и собственной подписью подтверждать приверженность изложенным в нем принципам.

Основой Правил является семь принципов нравственного и добродетельного поведения:

патриотизм

верховенство права и законность

добродетель и нулевая толерантность к коррупции

беспристрастность и честность, профессионализм

профессиональная этика

корпоративная культура.

Напомним, в прошлом году в МВД была утверждена Антикоррупционная программа министерства на 2023–2025 годы, в которой, в частности, отмечено, что антикоррупционная политика МВД основывается на принципе добродетели на публичной службе и нулевой толерантности к коррупции.

Субъектами добропорядочного поведения учреждений МВД, на которые распространяются эти Правила, являются:

1) государственные служащие, откомандированные полицейские, откомандированные военнослужащие, а также другие работники, занимающие должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций аппарата МВД;

2) государственные служащие, а также другие работники, занимающие должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций в Главном сервисном центре МВД;

3) государственные служащие, а также другие работники, занимающие должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций в учреждениях, учреждениях и предприятиях, относящихся к сфере управления МВД.

Субъект добродетельного поведения знакомится с этими Правилами и соблюдает их требования. После ознакомления с этими Правилами субъект добропорядочного поведения подписывает уведомление по форме, приведенной в приложении к настоящим Правилам, которое приобщается к материалам его личного дела.

Соблюдение требований этих Правил субъектами добродетельного поведения учитывается при их продвижении по службе и проведении оценки результатов их служебной деятельности.

Руководитель учреждения МВД, непосредственный руководитель в соответствии с полномочиями:

обеспечивает соблюдение подчиненными работниками настоящих Правил;

проводит разъяснительную работу по профессиональной этике и добродетели;

принимает меры по внедрению механизмов поощрения и формирования культуры сообщения о возможных фактах коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений, других нарушений антикоррупционного законодательства, настоящих Правил;

организует в учреждениях МВД меры по предотвращению провокационных действий, направленных на компрометацию субъектов добродетельного поведения, и реагирования на факты таких действий;

принимает меры по предотвращению и защите от случаев дискриминации, сексуальных домогательств и насилия по признаку пола на рабочем месте;

обеспечивает формирование на рабочем месте среды, дружественной к работникам с семейными обязанностями, обеспечивает соблюдение принципа равных прав и возможностей женщин и мужчин при исполнении своих должностных (служебных) обязанностей.

Субъект добропорядочного поведения учреждения МВД, которому стало известно о нарушении настоящих Правил другим субъектом поведения учреждения МВД, информирует об этом факте непосредственного руководителя или уполномоченных должностных лиц согласно требованиям законодательства Украины.

Непосредственный руководитель или уполномоченное должностное лицо или субъект назначения в случае выявления или получения уведомления о нарушении этих Правил субъектом добропорядочного поведения в пределах своих полномочий принимает меры согласно требованиям законодательства Украины.

В случае выявления признаков коррупционных правонарушений и правонарушений, связанных с коррупцией, уполномоченное подразделение сообщает об этом факте специально уполномоченным субъектам в сфере противодействия коррупции.

Автор: Наталья Мамченко

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