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Создали схему завладения помещениями: во Львове будут судить адвоката, госрегистраторов и эксперта

22:18, 4 июня 2024
На основании поддельных официальных документов служащие вносили несанкционированные изменения в Государственный реестр прав на недвижимое имущество, что помогло отчуждать объекты недвижимости.
Создали схему завладения помещениями: во Львове будут судить адвоката, госрегистраторов и эксперта
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Во Львове правоохранители завершили досудебное расследование и направили в суд обвинительный акт в отношении адвоката, двух государственных регистраторов и эксперта.

Как сообщила Львовская областная прокуратура, адвокат организовал мошенническую схему завладения подвальными помещениями общей площадью около 130 кв. м на площади Рынок во Львове. Последние находятся в буферной зоне объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО и находились в коммунальной собственности города.

Для реализации этого плана он привлек двух государственных регистраторов и эксперта в области архитектуры.

На основании поддельных официальных документов служащие вносили несанкционированные изменения в Государственный реестр прав на недвижимое имущество, что помогло отчуждать объекты недвижимости.

В дальнейшем, обвиняемый на основании фиктивного заключения субъекта хозяйствования о возможности объединения подвальных помещений увеличил площадь таких и впоследствии продал третьему лицу более 3 млн грн.

Таким образом, фигурант легализовал приобретенное преступным путем имущество.

Адвокату инкриминирована организация несанкционированных действий с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней, злоупотребление полномочиями, мошенничество, легализацию (отмывание) имущества, полученного преступным путем и подделку документов (ч ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 365-2, ч. 4 ст. 190, ч. 1, 2 ст. 209, ч. 3 ст. 358 УК Украины). Регистраторам квалифицированы несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней (ч. 3 ст. 362 УК Украины), а также одному из них еще и злоупотребления полномочиями (ч. 3 ст. 365-2 УК Украины). Эксперту – подлог документов (ч. 3 ст. 358 УК Украины).

По ходатайству прокурора на указанные помещения судом наложены аресты.

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