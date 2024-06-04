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Жорстоко вбив знайому: на Київщині затримали зловмисника

22:36, 4 червня 2024
У ході словесної перепалки підозрюваний завдав хаотичні удари по тілу потерпілої.
Жорстоко вбив знайому: на Київщині затримали зловмисника
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В місті Кагарлик Київської області сталося вбивство жінки.

Як повідомила поліція Київської області, до правоохоронців звернувся чоловік та повідомив, що виявив тіло своєї цивільної дружини у будинку знайомого, який скоїв злочин.

48-річна жінка розпивала спиртні напої із знайомим на території його домоволодіння, де під час спілкування виник конфлікт. На фоні словесної перепалки підозрюваний завдав хаотичні удари по тілу потерпілої. Від отриманих травм жінка померла на місці.

Наступного дня до будинку 44-річного зловмисника прийшов співмешканець потерпілої та виявив на підлозі тіло жінки. Аби уникнути покарання, фігурант втік з місця скоєння злочину.

Наразі чоловіка затримано та поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

Нападнику повідомили про підозру зловмиснику за фактом умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України).

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