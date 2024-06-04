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В Одесской области полицейский помогал уклонистам пересечь госграницу

22:54, 4 июня 2024
Полицейский наладил схему противоправного заработка на военнообязанных, желающих незаконно уехать из Украины.
В Одесской области полицейский помогал уклонистам пересечь госграницу
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Правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении полицейского – водителя сектора логистики одного из отделов полиции Одесской области по факту организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины по корыстным мотивам.

Как сообщила Одесская областная прокуратура, полицейский наладил схему противоправного заработка на военнообязанных, желающих незаконно уехать из Украины. Он обещал за 10 000 долл. США организовать беспрепятственный выезд в Приднестровский регион Республики Молдова. Переходить границу мужчины должны были тропами, минуя официальные пункты пропуска.

В «схему» обвиняемый решил привлечь сотрудника пограничной службы и обещал ему 1000 долларов США за каждое переправленное лицо. Однако о его противоправных действиях пограничник сразу сообщил свое руководство и правоохранителям.

Правоохранители задержали фигуранта в марте при передаче части денег пограничнику за переправку одного военнообязанного.

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