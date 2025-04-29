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Дезертирам продлят срок упрощенного добровольного возвращения на службу до 30 августа – комитет по нацбезопасности рекомендовал парламенту принять закон

08:26, 29 апреля 2025
Также рекомендованный к принятию в целом законопроект предусматривает, что во время действия военного положения военная служба для военнослужащих, которые самовольно покинули воинские части или места службы либо дезертировали, не приостанавливается.
Дезертирам продлят срок упрощенного добровольного возвращения на службу до 30 августа – комитет по нацбезопасности рекомендовал парламенту принять закон
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Верховная Рада готовится продлить действие упрощенного механизма возвращения военнослужащих до 30 августа 2025 года, а также распространить его действие на военнослужащих, которые самовольно покинули воинские части или места прохождения службы либо дезертировали в период с 29 ноября 2024 года. Решение о том, чтобы рекомендовать принять соответствующий законопроект 13177 сразу в целом, принял парламентский Комитет по вопросам национальной безопасности.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», этот законопроект разработан во исполнение приказа Верховного Главнокомандующего ВСУ от 7 марта 2025 года о продлении действия механизма возвращения для военнослужащих, которые самовольно покинули воинские части или места прохождения службы либо дезертировали, к исполнению обязанностей.

Законопроект направлен на установление гарантий и механизмов возвращения и отмену института приостановления военной службы военнослужащим, которые самовольно покинули воинские части, места службы либо дезертировали во время действия военного положения.

Предлагается:

  • внести изменения в ч. 2 статьи 24 Закона «О воинской обязанности и военной службе», унормировав на законодательном уровне расчет выслуги лет и приостановление выплаты денежного обеспечения военнослужащим, которые самовольно покинули воинские части или места прохождения службы либо дезертировали;
  • во время действия военного положения военную службу военнослужащим этой категории не приостанавливать;
  • продлить действие упрощенного механизма возвращения военнослужащих до 30 августа 2025 года, а также распространить его действие на военнослужащих, которые самовольно покинули воинские части или места прохождения службы либо дезертировали в период с 29 ноября 2024 года до дня вступления в силу этим новым Законом;
  • внести изменения в статью 14 Закона «О социальном и правовом защите военнослужащих и членов их семей», определив, что военнослужащий, которому приостановлена военная служба, либо который во время действия военного положения самовольно покинул воинскую часть или место службы либо дезертировал, не пользуется правом на льготы, гарантии и компенсации.

Министерство обороны поддержало этот законопроект.

Однако с целью избежания формирования у военнослужащих ошибочного представления об отсутствии правовых последствий за самовольное оставление части или дезертирство, предложило дополнить ч. 2 статьи 24 Закона «О воинской обязанности и военной службе» положениями о не зачислении в срок военной службы выслуги в воинском звании и в выслугу лет для выплаты надбавки за выслугу лет и назначения пенсии периода с дня самовольного оставления воинской части (места прохождения военной службы) или совершения дезертирства до дня возвращения военнослужащего к исполнению воинского долга, а также неосуществления в течение этого периода выплаты денежного, продовольственного, вещевого, других видов обеспечения и нераспространения льгот и социальных гарантий, установленных законодательством для военнослужащих.

Итак, предлагается установить, что во время действия военного положения военная служба для военнослужащих, которые самовольно покинули воинские части или места службы либо дезертировали, не приостанавливается.

Военнослужащим, которые во время действия военного положения самовольно покинули воинские части или места прохождения службы либо дезертировали и не вернулись в воинские части (места прохождения военной службы) до момента прекращения или отмены военного положения, военная служба приостанавливается в порядке, определенном этим Законом, с дня, следующего за прекращением или отменой военного положения.

Этим военнослужащим период с дня самовольного оставления воинской части (места прохождения военной службы) или совершения дезертирства до дня возвращения к исполнению воинского долга не засчитывается в срок военной службы, выслуги в воинском звании и в выслугу лет для выплаты надбавки за выслугу лет и назначения пенсии.

Таким военнослужащим в течение этого периода выплата денежного, осуществление продовольственного, вещевого, других видов обеспечения и распространение льгот и социальных гарантий, установленных законодательством для военнослужащих, не осуществляются.

Военнослужащим, которые самовольно покинули воинские части или места прохождения службы либо дезертировали до вступления в силу этим новым законом и военную службу которых приостановлено, и которые добровольно прибыли не позднее 30 августа 2025 года в соответствующие воинские части (места прохождения военной службы) и выразили готовность продолжить военную службу, командир (начальник) воинской части не позднее 72 часов с дня их прибытия продлевает соответственно военную службу, действие контракта, а также возобновляет выплату денежного и осуществление продовольственного, вещевого, других видов обеспечения. С момента продления военной службы таким военнослужащим возобновляются льготы и социальные гарантии, установленные законодательством Украины.

Военнослужащий, которому приостановлена военная служба или который во время действия военного положения самовольно покинул воинскую часть или место прохождения военной службы либо дезертировал, не пользуется правом на льготы, гарантии и компенсации, и на это время члены его семьи также не пользуются правом на льготы, гарантии и компенсации, которыми они пользовались как члены семьи такого лица.

Автор: Наталя Мамченко

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Дезертирам продлят срок упрощенного добровольного возвращения на службу до 30 августа – комитет по нацбезопасности рекомендовал парламенту принять закон

Также рекомендованный к принятию в целом законопроект предусматривает, что во время действия военного положения военная служба для военнослужащих, которые самовольно покинули воинские части или места службы либо дезертировали, не приостанавливается.

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