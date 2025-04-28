Рубио надеется на мирное соглашение между Украиной и Россией после нового предложения

Марко Рубио заявил, что новое предложение для Украины и России – это шанс для длительного мира.

Фото: 1tv.ge

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Государственный секретарь США Марко Рубио выразил надежду, что мирное предложение, представленное официальным лицам Украины и России, будет принято. Об этом сообщила пресс-секретарь Госдепартамента США Тамми Брюс. Об этом говорится на сайте правительства Соединенных Штатов.

Заявление было сделано во время встречи Рубио с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским. Они обсудили возможности дальнейшего сотрудничества по прекращению российско-украинской войны. Госсекретарь США выразил надежду, что мирное предложение, которое представили украинским и российским официальным лицам, поможет достичь длительного мира в Украине.

Как известно, специальный посланник Трампа Стив Уиткофф 17 апреля представил в Париже во время переговоров план администрации Белого дома по окончанию войны в Украине.

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