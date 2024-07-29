Дела по корпоративным спорам, о банкротстве и защите прав интеллектуальной собственности: обзор практики КХС ВС

Верховный Суд поделился обзором актуальной судебной практики КХС ВС за июнь 2024 года. В обзоре представлен ряд правовых позиций в отдельных категориях споров, относящихся к хозяйственной юрисдикции.
Так, в постановлениях по делам о банкротстве сформулированы правовые выводы по применению:
- положений ст. 388 ГК Украины в сочетании с положениями ст. 1 Первого протокола к Конвенции о защите прав человека и основных свобод по иску должника в лице ликвидатора о истребовании имущества от добросовестного приобретателя в рамках производства по делу о банкротстве;
- п. 3 ч. 1 ст. 388 ГК Украины при истребовании имущества у добросовестного приобретателя;
- ст. 625 ГК Украины в случае невыполнения решения суда, принятого по результатам рассмотрения заявления о возложении субсидиарной ответственности.
В постановлениях по делам по защите прав интеллектуальной собственности, а также связанным с антимонопольным и конкурентным законодательством приведены выводы о:
В постановлениях по делам корпоративных споров, корпоративных прав и ценных бумаг содержатся выводы относительно:
В постановлении по делу о земельных отношениях и праве собственности изложен правовой вывод о:
избыточности требования о сносе самовольного строительства в случае согласования при заключении мирового соглашения собственником земельного участка строительства на нем.
В постановлении в споре, возникшем из сделки, сделан вывод о:
применении приказов Министерства энергетики Украины от 28 марта 2022 г. № 140 и от 15 июня 2022 г. № 206 к правоотношениям купли-продажи электрической энергии по «зеленому» тарифу в период действия военного положения в Украине.
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