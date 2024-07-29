Дела по корпоративным спорам, о банкротстве и защите прав интеллектуальной собственности: обзор практики КХС ВС

Опубликован обзор актуальной судебной практики КХС ВС за июнь 2024 года.

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Верховный Суд поделился обзором актуальной судебной практики КХС ВС за июнь 2024 года. В обзоре представлен ряд правовых позиций в отдельных категориях споров, относящихся к хозяйственной юрисдикции.

Так, в постановлениях по делам о банкротстве сформулированы правовые выводы по применению:

- положений ст. 388 ГК Украины в сочетании с положениями ст. 1 Первого протокола к Конвенции о защите прав человека и основных свобод по иску должника в лице ликвидатора о истребовании имущества от добросовестного приобретателя в рамках производства по делу о банкротстве;

- п. 3 ч. 1 ст. 388 ГК Украины при истребовании имущества у добросовестного приобретателя;

- ст. 625 ГК Украины в случае невыполнения решения суда, принятого по результатам рассмотрения заявления о возложении субсидиарной ответственности.

В постановлениях по делам по защите прав интеллектуальной собственности, а также связанным с антимонопольным и конкурентным законодательством приведены выводы о:

невозможности применения «Правила Болар» с учетом действующего законодательства Украины;

последствиях обращения субъекта хозяйствования в АМКУ с исковым заявлением, одно из требований которого не подпадает под юрисдикцию хозяйственных судов и в целом не подлежит судебному разбирательству.

В постановлениях по делам корпоративных споров, корпоративных прав и ценных бумаг содержатся выводы относительно:

размывания доли участника в уставном капитале и установление конечного бенефициарного собственника;

определение начала течения исковой давности по делам по искам ФГВФЛ (как кредитора, также действующего в интересах других бывших кредиторов), применение ч. 7 ст. 52 Закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц";

отсутствия оснований для признания недействительным решения общего собрания религиозной организации УПЦ из-за отказа настоятеля участвовать в этом собрании;

отсутствия правовых оснований для начисления и взыскания с государственного ипотечного учреждения инфляционных потерь и трех процентов годовых за просрочку уплаты процентного дохода по облигациям в течение действия в Украине военного положения.

В постановлении по делу о земельных отношениях и праве собственности изложен правовой вывод о:

избыточности требования о сносе самовольного строительства в случае согласования при заключении мирового соглашения собственником земельного участка строительства на нем.

В постановлении в споре, возникшем из сделки, сделан вывод о:

применении приказов Министерства энергетики Украины от 28 марта 2022 г. № 140 и от 15 июня 2022 г. № 206 к правоотношениям купли-продажи электрической энергии по «зеленому» тарифу в период действия военного положения в Украине.

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