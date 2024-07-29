Справи щодо корпоративних спорів, про банкрутство та захист прав інтелектуальної власності: огляд практики КГС ВС

Опубліковано огляд актуальної судової практики КГС ВС за червень 2024 року.

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Верховний Суд поділився оглядом актуальної судової практики КГС ВС за червень 2024 року. В огляді висвітлено низку правових позицій в окремих категоріях спорів, що належать до господарської юрисдикції.

Так, у постановах у справах про банкрутство сформульовано правові висновки щодо застосування:

положень ст. 388 ЦК України у поєднанні з положеннями ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод за позовом боржника в особі ліквідатора про витребування майна від добросовісного набувача в межах провадження у справі про банкрутство;

п. 3 ч. 1 ст. 388 ЦК України при витребуванні майна у добросовісного набувача;

ст. 625 ЦК України в разі невиконання рішення суду, ухваленого за наслідками розгляду заяви про покладення субсидіарної відповідальності.

У постановах у справах щодо захисту прав інтелектуальної власності, а також пов’язаних з антимонопольним та конкурентним законодавством наведено висновки про:

неможливість застосування «Правила Болар» з огляду на чинне законодавство України;

наслідки звернення суб’єкта господарювання до АМКУ з позовною заявою, одна з вимог якої не підпадає під юрисдикцію господарських судів і загалом не підлягає судовому розгляду.

У постановах у справах щодо корпоративних спорів, корпоративних прав та цінних паперів містяться висновки стосовно:

розмивання частки учасника у статутному капіталі та встановлення кінцевого бенефіціарного власника;

визначення початку перебігу позовної давності у справах за позовами ФГВФО (як кредитора, що також діє в інтересах інших колишніх кредиторів), застосування ч. 7 ст. 52 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»;

відсутності підстав для визнання недійсним рішення загальних зборів релігійної організації УПЦ через відмову настоятеля брати участь у цих зборах;

відсутності правових підстав для нарахування та стягнення з державної іпотечної установи інфляційних втрат і трьох процентів річних за прострочення сплати відсоткового доходу за облігаціями протягом дії в Україні воєнного стану.

У постанові в справі щодо земельних відносин та права власності викладено правовий висновок про:

надмірність вимоги про знесення самочинного будівництва у разі погодження при укладенні мирової угоди власником земельної ділянки будівництва на ній.

У постанові в спорі, що виник із правочину, зроблено висновок щодо:

застосування наказів Міністерства енергетики України від 28 березня 2022 року № 140 та від 15 червня 2022 року № 206 до правовідносин купівлі-продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом у період дії воєнного стану в Україні.

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