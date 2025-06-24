Кроме общественных работ — прохождение программы для обидчиков: апелляционный суд изменил наказание за домашнее насилие

Мужчина постоянно обижал жену грубыми словами, унижал ее и угрожал физическим насилием.

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Кельменецкий районный суд Черновицкой области признал 32-летнего жителя Черновицкого района виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 126-1 Уголовного кодекса Украины, и назначил наказание в виде 150 часов общественных работ. Об этом сообщает Черновицкий апелляционный суд.

Коллегия судей Черновицкого апелляционного суда пересмотрела приговор и изменила его. Суд постановил применить к обвиняемому также ограничительную меру, предусмотренную для лиц, совершивших домашнее насилие, направив его на прохождение программы для обидчиков сроком на 3 месяца.

В остальной части приговор суда первой инстанции остался без изменений.

Вынесению приговора предшествовало неоднократное привлечение мужчины к административной ответственности за совершение домашнего насилия.

Сначала — в виде штрафа в размере 30 необлагаемых минимумов доходов граждан, впоследствии — 40 часов общественных работ.

Несмотря на принятые меры, он продолжал словесно оскорблять жену, используя нецензурную лексику, унижать и угрожать физической расправой.

Всё это причиняло потерпевшей значительные эмоциональные страдания.

Суд апелляционной инстанции, учитывая обстоятельства дела и систематический характер насилия, пришёл к выводу о целесообразности применения к обвиняемому, в интересах потерпевшей, комплекса мер, направленных на изменение поведения обидчика и предотвращение повторных случаев домашнего насилия.

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