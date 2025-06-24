Практика судов
  1. В Украине

УЗ запустила новый поезд к морю

22:36, 24 июня 2025
Укрзализныця запускает прямой поезд Житомир – Одесса.
УЗ запустила новый поезд к морю
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

«Укрзализныця» объявила о запуске нового поезда №148/147, который соединит Житомир с Одессой, открывая прямой маршрут от Полесья до Черноморского побережья. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Расписание движения:

  • Из Житомира в Одессу: будет курсировать через день с 11 июля, отправление в 13:58, прибытие в 06:16 следующего дня.
  • Из Одессы в Житомир: будет курсировать через день с 10 июля, отправление в 19:33, прибытие в 12:27 следующего дня.

Маршрут пролегает через Черкассы, расположенные на живописном Днепре, а также через Вознесенск, Помошную, Гребенку и Фастов. Поезд предлагает вагоны разных классов: плацкартные, купейные и СВ (люкс).

Жители Коростеня могут воспользоваться региональным поездом №887/888-889/890 Коростень - Винница для удобной пересадки в Житомире на новый маршрут.

Билеты поступят в продажу за 20 суток до отправления. «Укрзализныця» призывает пассажиров выбирать комфортные вагоны и отправляться за летними впечатлениями.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Одесса Житомир Укрзализныця

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Члены конкурсной комиссии по отбору директора БЭБ определили победителем конкурса Александра Цивинского

Кабмин получит от конкурсной комиссии по отбору директора Бюро экономической безопасности одну кандидатуру на назначение – это руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Цивинский.

Гетманцев и Арахамия подали законопроект об уникальном режиме для предприятий ОПК, предусматривающий их освобождение от ряда налогов

В рамках пакета законопроектов о Defence City предусмотрено освобождение от налога на прибыль при условии реинвестирования, освобождение от земельного налога, освобождение от налога на недвижимость и от экологического налога.

Соискатели профтехобразования, начавшие обучение после 25 лет, потеряют право на отсрочку – комитет готовится рассмотреть законопроект

Правительство недовольно решениями судов, которые выносят решения в пользу соискателей образования, а также возросшим количеством военнообязанных мужчин старше 25 лет среди получающих профессионально-техническое и профессиональное предвысшее образование.

Генпрокурор Руслан Кравченко отменил положение о порядке отбора кандидатов в кадровый резерв

По словам Руслана Кравченко, Положение позволяло назначения вне резерва, что противоречило самой логике создания механизма.

Верховный Суд подтвердил обязанность учитывать охранные зоны памятника археологии при выдаче градостроительных условий и ограничений — дело о застройке возле Новоалександровского кургана

Верховный Суд указал, что орган местного самоуправления или местная государственная администрация обязаны учитывать наличие объектов культурного наследия при выдаче градостроительных условий и ограничений независимо от их отражения в генеральном плане.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ярослав Мельник
    Ярослав Мельник
    суддя Київського апеляційного суду
  • Віктор Мачульський
    Віктор Мачульський
    суддя Волинського окружного адміністративного суду