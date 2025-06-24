УЗ запустила новый поезд к морю

Укрзализныця запускает прямой поезд Житомир – Одесса.

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«Укрзализныця» объявила о запуске нового поезда №148/147, который соединит Житомир с Одессой, открывая прямой маршрут от Полесья до Черноморского побережья. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Расписание движения:

Из Житомира в Одессу: будет курсировать через день с 11 июля, отправление в 13:58, прибытие в 06:16 следующего дня.

Из Одессы в Житомир: будет курсировать через день с 10 июля, отправление в 19:33, прибытие в 12:27 следующего дня.

Маршрут пролегает через Черкассы, расположенные на живописном Днепре, а также через Вознесенск, Помошную, Гребенку и Фастов. Поезд предлагает вагоны разных классов: плацкартные, купейные и СВ (люкс).

Жители Коростеня могут воспользоваться региональным поездом №887/888-889/890 Коростень - Винница для удобной пересадки в Житомире на новый маршрут.

Билеты поступят в продажу за 20 суток до отправления. «Укрзализныця» призывает пассажиров выбирать комфортные вагоны и отправляться за летними впечатлениями.

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