УЗ запустила новый поезд к морю

«Укрзализныця» объявила о запуске нового поезда №148/147, который соединит Житомир с Одессой, открывая прямой маршрут от Полесья до Черноморского побережья. Об этом сообщила пресс-служба компании.
Расписание движения:
Маршрут пролегает через Черкассы, расположенные на живописном Днепре, а также через Вознесенск, Помошную, Гребенку и Фастов. Поезд предлагает вагоны разных классов: плацкартные, купейные и СВ (люкс).
Жители Коростеня могут воспользоваться региональным поездом №887/888-889/890 Коростень - Винница для удобной пересадки в Житомире на новый маршрут.
Билеты поступят в продажу за 20 суток до отправления. «Укрзализныця» призывает пассажиров выбирать комфортные вагоны и отправляться за летними впечатлениями.
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