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УЗ запустила новий поїзд до моря

22:36, 24 червня 2025
Укрзалізниця запускає прямий поїзд Житомир – Одеса.
УЗ запустила новий поїзд до моря
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«Укрзалізниця» оголосила про запуск нового поїзда №148/147, який з’єднає Житомир із Одесою, відкриваючи прямий маршрут від Полісся до Чорноморського узбережжя. Про це повідомила пресслужба компанії.

Розклад руху:

  • З Житомира до Одеси: курсуватиме через день із 11 липня, відправлення о 13:58, прибуття о 06:16 наступного дня.
  • З Одеси до Житомира: курсуватиме через день із 10 липня, відправлення о 19:33, прибуття о 12:27 наступного дня.

Маршрут пролягає через Черкаси, розташовані на мальовничому Дніпрі, а також через Вознесенськ, Помічну, Гребінку та Фастів. Поїзд пропонує вагони різних класів: плацкартні, купейні та СВ (люкс).

Жителі Коростеня можуть скористатися регіональним поїздом №887/888–889/890 Коростень – Вінниця для зручної пересадки в Житомирі на новий маршрут.

Квитки надійдуть у продаж за 20 діб до відправлення. «Укрзалізниця» закликає пасажирів обирати комфортні вагони та вирушати за літніми враженнями.

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Одеса Житомир Укрзалізниця

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