Практика судів
  1. В Україні

У київському метро на одній із станцій вперше за 10 років відремонтують ескалатори

22:18, 24 червня 2025
На станції метро «Палац «Україна» до кінця року оновлять ескалатори.
У київському метро на одній із станцій вперше за 10 років відремонтують ескалатори
Фото: КП «Київський метрополітен»
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

З 25 червня на станції метро «Палац «Україна» стартує плановий капітальний ремонт ескалаторів, який триватиме до кінця року. Про це повідомляє КП «Київський метрополітен».

Капітальний ремонт ескалаторів проводять кожні 10–12 років або після пробігу в 150 тисяч кілометрів. Останній ремонт на цій станції відбувся навесні 2014 року. Роботи включають повний демонтаж ключових компонентів — сходового полотна, поручнів, редуктора, тягових ланцюгів та інших деталей — із подальшою діагностикою, ремонтом або заміною.

Дрібні деталі перевіряють і ремонтують у спеціалізованих майстернях, тоді як великогабаритні елементи відновлюють у машинному залі станції. Спеціалізована бригада фахівців проводить ретельну діагностику, оцінюючи зношеність компонентів і відповідність технічним нормам. Придатні деталі обслуговують, а несправні замінюють для забезпечення безпеки.

У метрополітені наголосили, що ескалатори можуть вийти з ладу через дрібні предмети, такі як шнурівки, монети, підбори чи довгий одяг. Пасажирів закликають бути обережними та дотримуватися правил безпеки:

  • триматися за поручень;
  • не заступати за обмежувальну лінію;
  • не сидіти та не бігти по сходах;
  • тримати дітей за руку або на руках;
  • стежити за одягом і речами, щоб уникнути їх потрапляння в механізми;
  • тримати сумки при собі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Київ метро

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Члени конкурсної комісії з відбору директора БЕБ визначили переможцем конкурсу Олександра Цивінського

Кабмін отримає від конкурсної комісії з відбору директора Бюро економічної безпеки одну кандидатуру на призначення – це керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Цивінський.

Гетманцев та Арахамія подали законопроект про унікальний режим для підприємств ОПК, який передбачає їх звільнення від низки податків

В рамках пакету законопроектів про Defence City передбачено звільнення від податку на прибуток за умови реінвестування, звільнення від земельного податку, звільнення від податку на нерухомість та від екологічного податку.

Здобувачі профтехосвіти, які почали навчатися після 25 років, втратять право на відстрочку – комітет готується розглянути законопроект

Уряд не задоволений рішеннями судів, які виносять рішення на користь здобувачів освіти, а також тим, що зросла кількість здобувачів професійно-технічної і фахової передвищої освіти з числа військовозобов’язаних чоловіків старше 25 років.

Генпрокурор Руслан Кравченко скасував положення про порядок добору кандидатів до кадрового резерву

За словами Руслана Кравченка, Положення дозволяло призначення поза межами резерву, що суперечило самій логіці створення механізму.

Верховний Суд підтвердив обов’язок враховувати охоронні зони пам’ятки археології при наданні містобудівних умов та обмежень — справа про забудову біля Новоолександрівського кургану

Верховний Суд вказав, що орган місцевого самоврядування або місцева державна адміністрація зобов`язані враховувати наявність об’єктів культурної спадщини під час надання містобудівних умов та обмежень незалежно від їх відображення у генеральному плані.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ярослав Мельник
    Ярослав Мельник
    суддя Київського апеляційного суду
  • Віктор Мачульський
    Віктор Мачульський
    суддя Волинського окружного адміністративного суду