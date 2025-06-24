У київському метро на одній із станцій вперше за 10 років відремонтують ескалатори

На станції метро «Палац «Україна» до кінця року оновлять ескалатори.

Фото: КП «Київський метрополітен»

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З 25 червня на станції метро «Палац «Україна» стартує плановий капітальний ремонт ескалаторів, який триватиме до кінця року. Про це повідомляє КП «Київський метрополітен».

Капітальний ремонт ескалаторів проводять кожні 10–12 років або після пробігу в 150 тисяч кілометрів. Останній ремонт на цій станції відбувся навесні 2014 року. Роботи включають повний демонтаж ключових компонентів — сходового полотна, поручнів, редуктора, тягових ланцюгів та інших деталей — із подальшою діагностикою, ремонтом або заміною.

Дрібні деталі перевіряють і ремонтують у спеціалізованих майстернях, тоді як великогабаритні елементи відновлюють у машинному залі станції. Спеціалізована бригада фахівців проводить ретельну діагностику, оцінюючи зношеність компонентів і відповідність технічним нормам. Придатні деталі обслуговують, а несправні замінюють для забезпечення безпеки.

У метрополітені наголосили, що ескалатори можуть вийти з ладу через дрібні предмети, такі як шнурівки, монети, підбори чи довгий одяг. Пасажирів закликають бути обережними та дотримуватися правил безпеки:

триматися за поручень;

не заступати за обмежувальну лінію;

не сидіти та не бігти по сходах;

тримати дітей за руку або на руках;

стежити за одягом і речами, щоб уникнути їх потрапляння в механізми;

тримати сумки при собі.

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