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В киевском метро на одной из станций впервые за 10 лет отремонтируют эскалаторы

22:18, 24 июня 2025
На станции метро «Дворец «Украина» до конца года обновят эскалаторы.
В киевском метро на одной из станций впервые за 10 лет отремонтируют эскалаторы
Фото: КП «Киевский метрополитен»
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С 25 июня на станции метро «Дворец «Украина»стартует плановый капитальный ремонт эскалаторов, который продлится до конца года. Об этом сообщает КП «Киевский метрополитен».

Капитальный ремонт эскалаторов проводят каждые 10-12 лет или после пробега в 150 тысяч километров. Последний ремонт на этой станции состоялся весной 2014 года. Работы включают полный демонтаж ключевых компонентов - лестничного полотна, поручней, редуктора, тяговых цепей и других деталей - с последующей диагностикой, ремонтом или заменой.

Мелкие детали проверяют и ремонтируют в специализированных мастерских, тогда как крупногабаритные элементы восстанавливают в машинном зале станции. Специализированная бригада специалистов проводит тщательную диагностику, оценивая изношенность компонентов и соответствие техническим нормам. Пригодные детали обслуживают, а неисправные заменяют для обеспечения безопасности.

В метрополитене отметили, что эскалаторы могут выйти из строя из-за мелких предметов, таких как шнурки, монеты, каблуки или длинная одежда. Пассажиров призывают быть осторожными и соблюдать правила безопасности:

  • держаться за поручень;
  • не заступать за ограничительную линию;
  • не сидеть и не бежать по лестнице;
  • держать детей за руку или на руках;
  • следить за одеждой и вещами, чтобы избежать их попадания в механизмы;
  • держать сумки при себе.

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Киев метро

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