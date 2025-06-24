В киевском метро на одной из станций впервые за 10 лет отремонтируют эскалаторы

На станции метро «Дворец «Украина» до конца года обновят эскалаторы.

Фото: КП «Киевский метрополитен»

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

С 25 июня на станции метро «Дворец «Украина»стартует плановый капитальный ремонт эскалаторов, который продлится до конца года. Об этом сообщает КП «Киевский метрополитен».

Капитальный ремонт эскалаторов проводят каждые 10-12 лет или после пробега в 150 тысяч километров. Последний ремонт на этой станции состоялся весной 2014 года. Работы включают полный демонтаж ключевых компонентов - лестничного полотна, поручней, редуктора, тяговых цепей и других деталей - с последующей диагностикой, ремонтом или заменой.

Мелкие детали проверяют и ремонтируют в специализированных мастерских, тогда как крупногабаритные элементы восстанавливают в машинном зале станции. Специализированная бригада специалистов проводит тщательную диагностику, оценивая изношенность компонентов и соответствие техническим нормам. Пригодные детали обслуживают, а неисправные заменяют для обеспечения безопасности.

В метрополитене отметили, что эскалаторы могут выйти из строя из-за мелких предметов, таких как шнурки, монеты, каблуки или длинная одежда. Пассажиров призывают быть осторожными и соблюдать правила безопасности:

держаться за поручень;

не заступать за ограничительную линию;

не сидеть и не бежать по лестнице;

держать детей за руку или на руках;

следить за одеждой и вещами, чтобы избежать их попадания в механизмы;

держать сумки при себе.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.