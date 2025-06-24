Крім громадських робіт — проходження програми для кривдників : апеляційний суд змінив покарання за домашнє насильство

Чоловік постійно ображав дружину грубими словами, принижував її та погрожував фізичним насильством.

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Кельменецький районний суд Чернівецької області визнав 32-річного мешканця Чернівецького району винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 126-1 Кримінального кодексу України та призначив покарання у вигляді 150 годин громадських робіт. Про це повідомляє Чернівецький апеляційний суд.

Колегія суддів Чернівецького апеляційного суду переглянула вирок та змінила його. Суд ухвалив застосувати до обвинуваченого також обмежувальний захід, передбачений до осіб, які вчинили домашнє насильство, направивши його для проходження програми для кривдників на 3 місяці.

В решті вирок суду першої інстанції залишився без змін.

Ухваленню вироку передувало неодноразове притягнення чоловіка до адміністративної відповідальності за вчинення домашнього насильства.

Спершу – у вигляді штрафу в розмірі 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, згодом – 40 годин громадських робіт.

Попри вжиті заходи, він продовжував словесно ображати дружину, використовуючи нецензурну лексику, принижувати, погрожувати фізичною розправою.

Усе це спричиняло потерпілій значні емоційні страждання.

Суд апеляційної інстанції, врахувавши обставини справи та систематичний характер насильства, дійшов висновку про доцільність застосування до обвинуваченого в інтересах потерпілої комплексу заходів, спрямованих на зміну поведінки кривдника і запобігання повторним випадкам домашнього насильства.

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