Практика судів
  1. Судова практика
  2. / В Україні

Крім громадських робіт — проходження програми для кривдників : апеляційний суд змінив покарання за домашнє насильство

19:19, 24 червня 2025
Чоловік постійно ображав дружину грубими словами, принижував її та погрожував фізичним насильством.
Крім громадських робіт — проходження програми для кривдників : апеляційний суд змінив покарання за домашнє насильство
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кельменецький районний суд Чернівецької області визнав 32-річного мешканця Чернівецького району винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 126-1 Кримінального кодексу України та призначив покарання у вигляді 150 годин громадських робіт. Про це повідомляє Чернівецький апеляційний суд. 

Колегія суддів Чернівецького апеляційного суду переглянула вирок та змінила його. Суд ухвалив застосувати до обвинуваченого також обмежувальний захід, передбачений до осіб, які вчинили домашнє насильство, направивши його для проходження програми для кривдників на 3 місяці.

В решті вирок суду першої інстанції залишився без змін.

Ухваленню вироку передувало неодноразове притягнення чоловіка до адміністративної відповідальності за вчинення домашнього насильства.

Спершу – у вигляді штрафу в розмірі 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, згодом – 40 годин громадських робіт.

Попри вжиті заходи, він продовжував словесно ображати дружину, використовуючи нецензурну лексику, принижувати, погрожувати фізичною розправою.

Усе це спричиняло потерпілій значні емоційні страждання.

Суд апеляційної інстанції, врахувавши обставини справи та систематичний характер насильства, дійшов висновку про доцільність застосування до обвинуваченого в інтересах потерпілої комплексу заходів, спрямованих на зміну поведінки кривдника і запобігання повторним випадкам домашнього насильства.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

 

суд апеляція судова практика вирок домашнє насильство

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Здобувачі профтехосвіти, які почали навчатися після 25 років, втратять право на відстрочку – комітет готується розглянути законопроект

Уряд не задоволений рішеннями судів, які виносять рішення на користь здобувачів освіти, а також тим, що зросла кількість здобувачів професійно-технічної і фахової передвищої освіти з числа військовозобов’язаних чоловіків старше 25 років.

Генпрокурор Руслан Кравченко скасував положення про порядок добору кандидатів до кадрового резерву

За словами Руслана Кравченка, Положення дозволяло призначення поза межами резерву, що суперечило самій логіці створення механізму.

Верховний Суд підтвердив обов’язок враховувати охоронні зони пам’ятки археології при наданні містобудівних умов та обмежень — справа про забудову біля Новоолександрівського кургану

Верховний Суд вказав, що орган місцевого самоврядування або місцева державна адміністрація зобов`язані враховувати наявність об’єктів культурної спадщини під час надання містобудівних умов та обмежень незалежно від їх відображення у генеральному плані.

З розділу «керівництво» сайту Офісу Генпрокурора зникла інформація про заступницю Генпрокурора Вікторію Літвінову

Разом з тим, відповідний розділ нормативно-правових документів поки не містить наказу про її звільнення.

Верховна Рада прийняла зміни до правил звільнення від сплати судового збору

Відстрочення та розстрочення сплати судового збору, а також зменшення його розміру або звільнення від його сплати буде проводитися за новими правилами.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ярослав Мельник
    Ярослав Мельник
    суддя Київського апеляційного суду
  • Віктор Мачульський
    Віктор Мачульський
    суддя Волинського окружного адміністративного суду