Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада рассмотрит законопроект о борьбе с мошенническими колл-центрами и финансовыми пирамидами

В парламент внесли законопроект о борьбе с мошенническими колл-центрами.

ВККС может объявить конкурс в Высший антикоррупционный суд и его Апелляционную палату

Руководство ВККС встретилось с главой ВАКС относительно необходимости увеличения количества судей Антикорсуда

Критерии признания доказательств недопустимыми обусловливают дифференцированный порядок решения вопроса их недопустимости, - Верховный Суд

Верховный Суд указал, что должен учесть суд при решении вопроса о допустимости фактических данных, полученных с нарушением процессуального закона.

Верховный Суд рассмотрел дело об остановке деятельности предприятия до устранения нарушений в сфере охраны окружающей среды

Критерии удовлетворения судом иска субъекта власти об остановке деятельности предприятия до устранения нарушений в сфере экологии, - позиция Верховного Суда.

Большая Палата ВС решила, как должна поступать ВККС, когда ГРД направляет отрицательное заключение на судью в день собеседования с нарушением срока

Коллегия ВККС признала судью по результатам квалифоценирования соответствующей занимаемой должности, однако в день собеседования ГРД направила на судью негативный вывод: что решила Большая Палата Верховного Суда.

  1. В Украине

Итальянскую Camozzi Group внесли в список международных спонсоров войны

12:50, 27 октября 2023
Компания продолжает вести бизнес в рф
Итальянскую Camozzi Group внесли в список международных спонсоров войны
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло итальянскую группу компаний Camozzi в перечень международных спонсоров войны. Причина в том, что компания продолжает вести бизнес в рф, сотрудничает с российским военно-промышленным комплексом, ее завод продолжает работать на территории временно оккупированного Крыма. Об этом говорится в сообщении НАПК.

Отмечается, что Camozzi Group – международный итальянский концерн по производству пневмоаппаратуры и пневмооборудования, пневмосистем и пневмоавтоматики. Компания является одним из мировых лидеров в этой области. Она представлена в 78 странах мира, в том числе и в россии. Заводы Camozzi не прекратили свою деятельность после начала вторжения рф в Украину.

В НАПК подчеркнули, что пневматическое оборудование является важной составляющей многих отраслей промышленности, поскольку оно помогает в автоматизации рабочих процессов. Клиентами Camozzi в рф являются именно заводы ВПК агрессора, продукция которых активно используется в войне против Украины:

  • ОАО "Ижорские заводы";
  • ОАО "Коломенский завод";
  • ОАО "Силовые машины";
  • ОАО "НПК "Уралвагонзавод";
  • холдинг "ПетрозаводскМаш".

"Кроме того, итальянская Camozzi Group с начала полномасштабной агрессии рф сотрудничает с подсанкционным AT "Тихвинский вагоностроительный завод" и АО "Челябинский цинковый завод", которое контролируется подсанкционными российскими олигархами Искандаром Махмудовым и Андреем Боревом.

Также в НАПК отмечают, что в рф Camozzi работает через ООО "Камоцци Пневматика", имеет 32 отделения, 500 сотрудников и 80 000 предприятий-клиентов. Помимо уплаты налогов в госбюджет государства-террориста компания предоставляет рабочие места россиянам, поддерживая таким образом российскую экономику и уровень занятости населения.

В Украине Camozzi Group тоже представлена. В частности, в перечне основателей юридической компании Camozzi в Украине остается гражданин россии Алексей Кистиченко, возглавляющий российское представительство Camozzi.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Надія Гончар
    Надія Гончар
    суддя Черкаського апеляційного суду
  • Олександр Ковальчук
    Олександр Ковальчук
    суддя Вінницького апеляційного суду