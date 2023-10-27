Итальянскую Camozzi Group внесли в список международных спонсоров войны

Компания продолжает вести бизнес в рф

Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло итальянскую группу компаний Camozzi в перечень международных спонсоров войны. Причина в том, что компания продолжает вести бизнес в рф, сотрудничает с российским военно-промышленным комплексом, ее завод продолжает работать на территории временно оккупированного Крыма. Об этом говорится в сообщении НАПК.

Отмечается, что Camozzi Group – международный итальянский концерн по производству пневмоаппаратуры и пневмооборудования, пневмосистем и пневмоавтоматики. Компания является одним из мировых лидеров в этой области. Она представлена в 78 странах мира, в том числе и в россии. Заводы Camozzi не прекратили свою деятельность после начала вторжения рф в Украину.

В НАПК подчеркнули, что пневматическое оборудование является важной составляющей многих отраслей промышленности, поскольку оно помогает в автоматизации рабочих процессов. Клиентами Camozzi в рф являются именно заводы ВПК агрессора, продукция которых активно используется в войне против Украины:

ОАО "Ижорские заводы";

ОАО "Коломенский завод";

ОАО "Силовые машины";

ОАО "НПК "Уралвагонзавод";

холдинг "ПетрозаводскМаш".

"Кроме того, итальянская Camozzi Group с начала полномасштабной агрессии рф сотрудничает с подсанкционным AT "Тихвинский вагоностроительный завод" и АО "Челябинский цинковый завод", которое контролируется подсанкционными российскими олигархами Искандаром Махмудовым и Андреем Боревом.

Также в НАПК отмечают, что в рф Camozzi работает через ООО "Камоцци Пневматика", имеет 32 отделения, 500 сотрудников и 80 000 предприятий-клиентов. Помимо уплаты налогов в госбюджет государства-террориста компания предоставляет рабочие места россиянам, поддерживая таким образом российскую экономику и уровень занятости населения.

В Украине Camozzi Group тоже представлена. В частности, в перечне основателей юридической компании Camozzi в Украине остается гражданин россии Алексей Кистиченко, возглавляющий российское представительство Camozzi.

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