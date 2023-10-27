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  1. В Україні

Італійську Camozzi Group внесли до переліку міжнародних спонсорів війни

12:50, 27 жовтня 2023
Компанія продовжує вести бізнес у рф.
Італійську Camozzi Group внесли до переліку міжнародних спонсорів війни
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Національне агентство з питань запобігання корупції внесло італійську групу компаній Camozzi до переліку міжнародних спонсорів війни. Причина в тому, що компанія продовжує вести бізнес у рф, співпрацює з російським військово-промисловим комплексом, її завод продовжує працювати на території тимчасово окупованого Криму. Про це йдеться у повідомленні НАЗК. 

Зазначається, що Camozzi Group – міжнародний італійський концерн з виробництва пневмоапаратури та пневмообладнання, пневмосистем і пневмоавтоматики. Компанія є одним зі світових лідерів у цій галузі. Вона представлена у 78 країнах світу, зокрема і в росії. Заводи Camozzi не припинили свою діяльність після початку вторгнення рф в Україну. 

У НАЗК підкреслили, що пневматичне обладнання є важливою складовою багатьох галузей промисловості, оскільки воно допомагає в автоматизації робочих процесів. Клієнтами Camozzi в рф є саме заводи ВПК агресора, продукція яких активно використовується у війні проти України:

  • ВАТ "Ижорские заводы";
  • ВАТ "Коломенський завод";
  • ВАТ "Силовые машины";
  • ВАТ  "НПК "Уралвагонзавод";
  • холдинг "ПетрозаводскМаш".

"Крім того, італійська Camozzi Group з початку повномасштабної агресії рф співпрацює з підсанкційним AT "Тихвинский вагоностроительный завод" та АТ "Челябинский цинковый завод", який контролюється підсанкційними російськими олігархами Іскандаром Махмудовим та Андрієм Бокаревим", - повідомляють у НАЗК.

Також у НАЗК зазначають, що в росії Camozzi працює через ТОВ "Камоцци Пневматика", має 32 відділення, 500 співробітників та 80 000 підприємств-клієнтів. Крім сплати податків до держбюджету держави-терориста, компанія надає робочі місця росіянам, підтримуючи таким чином російську економіку та рівень зайнятості населення.

В Україні Camozzi Group теж представлена. Зокрема, в переліку засновників юридичної компанії Camozzi в Україні залишається громадянин росії Алексей Кістиченко, який наразі очолює російське представництво Camozzi.

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