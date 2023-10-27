У Львівській та Івано-Франківській ОВА шукають вибухівку

Анонімні дзвінки про «мінування» обласних адміністрацій надійшли одразу у двох областях.

У п'ятницю, 27 жовтня, проводиться пошук вибухівки в будівлі Львівської обласної адміністрації. Інформація про можливе замінування стала відома після анонімного дзвінка, зазначає Львівська обласна адміністрація. Також, в Івано-Франківську повідомили про замінування будівлі обласної військової адміністрації, як повідомив Андрій Яцків, керівник сектору комунікації поліції області.

Наразі всі працівники були евакуйовані, і на місцях події працюють вибухотехніки та інші спеціалізовані служби.

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