Во Львовской и Ивано-Франковской ОГА ищут взрывчатку

Анонимные звонки о «минировании» областных администраций поступили сразу в двух областях.

В пятницу, 27 октября, проводится поиск взрывчатки в здании Львовской областной администрации. Информация о возможном минировании стала известна после анонимного звонка, отмечает Львовская областная администрация. Также, в Ивано-Франковске сообщили о заминировании здания областной военной администрации, как сообщил Андрей Яцкив, руководитель сектора коммуникации полиции области.

Сейчас все работники были эвакуированы, и на местах происшествия работают взрывотехники и другие специализированные службы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.