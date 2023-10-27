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  1. В Украине

В Воздушных силах объяснили, почему рф стала запускать меньше «шахедов»

16:19, 27 октября 2023
Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что небольшое количество БПЛА , применяемых врагом, проводят маневры Украиной и определяют, где их лучше сбивают, а где хуже.
В Воздушных силах объяснили, почему рф стала запускать меньше «шахедов»
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Останнім часом росія запускає по Україні відносно небагато "шахедів". Якщо ще минулого місяця за ніч було запущено 20-30 дронів, то тепер країна-агресор запускає до 10 БПЛА. 

З чим це може бути повязано, пояснив в ефірі телемарафону речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Шахед" - це далекобійна зброя, безпілотник-камікадзе, який може точно влучати у ціль. Він має GPS навігацію, по якій йде по прокладеному маршруту. І він може летіти далеко і змінювати постійно маршрут. Таким чином навіть невелика кількість БПЛА, які ворог застосовує, проводять маневри Україною та визначають, де їх там краще збивають, а де гірше",  — заявив Ігнат. 

За його словами, ця інформація дозволяє ворогу робити певні висновки щодо сил та засобів, які знаходяться в тому чи іншому регіоні. Ці дані окупанти використовують при плануванні наступних атак.

"Тобто така собі розвідувальна функція. Але не забуваємо, що навіть така кількість у 5-6 БПЛА не просто так відправили "політати", а конкретно на об'єкти для того, щоб їх знищити. Ну і навіть кількість в 11 чи 15 дронів, вони розлітаються по різних маршрутах і ніколи фактично не літають в купі. Це дозволяє ворогу проводити збір важливої інформації щодо сил та засобів", — додав він. 

Ігнат наголосив, що навіть один "Шахед" - це грізна зброя і її треба знищувати. Адже коли дрон влучає у вразливе місце, можуть бути серйозні наслідки.

Зазначимо, що у ніч на 27 жовтня над Україною знищили п’ять із шести запущених "шахедів".

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