Остались без паспорта, пока оформляется новый: как украинцам удостоверить личность

Какие документы в Украине можно использовать для удостоверения личности.

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Специалисты Государственной миграционной службы Украины рассказали, как удостоверить личность, пока оформляется паспорт гражданина Украины.

Так, в Украине для удостоверения личности можно использовать следующие документы:

заграничный паспорт (в случае потери ID-карты или паспортной книжечки);

водительское удостоверение;

цифровые документы в мобильном приложении «Дія», так как они имеют такую же юридическую силу, как их бумажный или пластиковый аналог;

« єДокумент » – это временный документ для удостоверения личности в период военного положения, он создается автоматически на основании данных из BankID или данных биометрического документа.

Также мы писали, может ли отец получить заграничный паспорт ребенка, если документы на оформление подавала мать.

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