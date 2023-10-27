Залишилися без паспорту, поки оформлюється новий: як українцям посвідчити особу

Які документи в Україні можна використовувати для посвідчення особи.

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Фахівці Державної міграційної служби України розповіли, як посвідчити особу, поки оформляється паспорт громадянина України.

Так, в Україні для посвідчення особи можна використовувати наступні документи:

закордонний паспорт (у випадку втрати ID-картки або паспортної книжечки);

водійське посвідчення;

цифрові документи в мобільному застосунку «Дія», адже вони мають таку ж юридичну силу, як їх паперовий чи пластиковий аналог;

«єДокумент» – це тимчасовий документ для посвідчення особи у період воєнного стану, він створюється автоматично на підставі даних із BankID або даних біометричного документа.

Також ми писали, чи може батько отримати закордонний паспорт дитини, якщо документи на оформлення подавала мати.

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