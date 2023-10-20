Чи може батько отримати закордонний паспорт дитини, якщо документи на оформлення подавала мати

Отримати виготовлений закордонний паспорт дитини може один із батьків, але при умові.

Отримати виготовлений закордонний паспорт дитини може один із батьків, якщо під час подання заяви-анкети на оформлення закордонного паспорта дитині (у віці до 12 років) один із батьків визначить другого з батьків (опікунів, піклувальників, повнолітніх сина чи дочку, рідних (повнорідних та неповнорідних) сестру, брата, діда, бабу), який буде отримувати виготовлений закордонний паспорт.

Про це повідомили у Державній міграційній службі.

Крім того, виготовлений паспорт для виїзду за кордон, оформлений на ім’я особи, яка не досягла 12-річного віку, може бути виданий особі, уповноваженій на це законним представником на підставі довіреності, засвідченої в установленому порядку.

Паспорт для виїзду за кордон, оформлений особі у віці від 12 до 16 років, може бути виданий особі, уповноваженій на це законним представником на підставі довіреності, засвідченої в установленому порядку, за умови присутності особи, на ім’я якої оформлено паспорт для виїзду за кордон, оскільки під час видачі необхідно пройти процедуру верифікації, пояснили в ДМС.

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