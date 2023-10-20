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Чи може батько отримати закордонний паспорт дитини, якщо документи на оформлення подавала мати

22:00, 20 жовтня 2023
Отримати виготовлений закордонний паспорт дитини може один із батьків, але при умові.
Чи може батько отримати закордонний паспорт дитини, якщо документи на оформлення подавала мати
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Отримати виготовлений закордонний паспорт дитини може один із батьків, якщо під час подання заяви-анкети на оформлення закордонного паспорта дитині (у віці до 12 років) один із батьків визначить другого з батьків (опікунів, піклувальників, повнолітніх сина чи дочку, рідних (повнорідних та неповнорідних) сестру, брата, діда, бабу), який буде отримувати виготовлений закордонний паспорт.

Про це повідомили у Державній міграційній службі.

Крім того, виготовлений паспорт для виїзду за кордон, оформлений на ім’я особи, яка не досягла 12-річного віку, може бути виданий особі, уповноваженій на це законним представником на підставі довіреності, засвідченої в установленому порядку.

Паспорт для виїзду за кордон, оформлений особі у віці від 12 до 16 років, може бути виданий особі, уповноваженій на це законним представником на підставі довіреності, засвідченої в установленому порядку, за умови присутності особи, на ім’я якої оформлено паспорт для виїзду за кордон, оскільки під час видачі необхідно пройти процедуру верифікації, пояснили в ДМС.

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