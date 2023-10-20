Євросоюз надасть Україні 50 млрд євро: коли і на що витратять ці гроші

У ЄС підтримали створення фонду, гроші з якого підуть на відновлення України і будуть виділені на 4 роки.

У Євросоюзі підтримали створення фонду, гроші з якого підуть на відновлення України і будуть виділені на 4 роки. Про це розповіла голова партії «Слуга Народу», очільниця Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.

«Гроші будуть виділені для того, щоб максимально швидко та ефективно проводити реформи та відбудовувати Україну. Це відбуватиметься завдяки створеному спеціальному фонду. Наразі уряд розробляє відповідну програму, план, який презентуватимуть керівникам комітетів у парламенті», – сказала вона.

За словами Шуляк, план уряду стосуватиметься того, як реформи і в яких сферах треба проводити, зокрема стосовно євроінтеграційного курсу, регіонального розвитку, максимального залучення приватних інвестицій до розвитку економіки України. Також стосуватиметься питань дерегуляції, цифровізації, які позитивно впливають на інвестиційний клімат України.

«Хотілося, щоб фонд наповнювався арештованими російськими активами. Справедливо було б, якби арештовані кошти використовували саме на відновлення України, на відбудову інфраструктурних та житлових проєктів», – наголосила вона.

Шуляк також нагадала, що на сьогодні активно працює президентський фонд United24, залучається міжнародна підтримка.

«Найбільш активно працює програма єВідновлення: десятки тисяч сімей скористались першим етапом програми і отримали кошти на поточні ремонти. І невдовзі отримають житлові сертифікати на повністю зруйноване житло», – нагадала Шуляк.

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