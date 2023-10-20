Евросоюз предоставит Украине 50 млрд евро: когда и на что потратят эти деньги

В ЕС поддержали создание фонда, деньги из которого пойдут на восстановление Украины и будут выделены на 4 года.

В Евросоюзе поддержали создание фонда, деньги из которого пойдут на восстановление Украины и будут выделены на 4 года. Об этом рассказала глава партии «Слуга Народа», глава Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

«Деньги будут выделены для того, чтобы максимально быстро и эффективно проводить реформы и восстанавливать Украину. Это будет происходить благодаря созданному специальному фонду. В настоящее время правительство разрабатывает соответствующую программу, план, который будут представлять руководителям комитетов в парламенте», – сказала она.

По словам Шуляк, план правительства будет касаться того, как реформы и в каких сферах нужно проводить, в частности, относительно евроинтеграционного курса, регионального развития, максимального привлечения частных инвестиций в развитие экономики Украины. Также будет касаться вопросов дерегуляции, цифровизации, положительно влияющих на инвестиционный климат Украины.

Хотелось, чтобы фонд наполнялся арестованными российскими активами. Справедливо было бы, если бы арестованные средства использовали именно для восстановления Украины, для восстановления инфраструктурных и жилищных проектов», – подчеркнула она.

Шуляк также напомнила, что сегодня активно работает президентский фонд United24, привлекается международная поддержка.

«Наиболее активно работает программа есть Восстановление: десятки тысяч семей воспользовались первым этапом программы и получили средства на текущие ремонты. И в скором времени получат жилищные сертификаты на полностью разрушенное жилье», – напомнила Шуляк.

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