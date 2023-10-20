Может ли отец получить заграничный паспорт ребенка, если документы на оформление подавала мать

Получить изготовленный заграничный паспорт ребенка может один из родителей, но при условии.

Получить изготовленный заграничный паспорт ребенка может один из родителей, если при подаче заявления-анкеты на оформление заграничного паспорта ребенку (в возрасте до 12 лет) один из родителей определит второго из родителей (опекунов, попечителей, совершеннолетних сына или дочь, родных (полнородных и неполнородных) сестру, брата, деда, бабу), который будет получать изготовленный заграничный паспорт.

Об этом сообщили в Государственной миграционной службе.

Кроме того, изготовленный паспорт для выезда за границу, оформленный на имя лица, не достигшего 12-летнего возраста, может быть выдан лицу, уполномоченному на это законным представителем на основании доверенности, удостоверенной в установленном порядке.

Паспорт для выезда за границу, оформленный лицу в возрасте от 12 до 16 лет, может быть выдан лицу, уполномоченному на это законным представителем на основании доверенности, удостоверенной в установленном порядке, при условии присутствия лица, на имя которого оформлен паспорт для выезда за границу, поскольку при выдаче необходимо пройти процедуру верификации, объяснили в ГМС.

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