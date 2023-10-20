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  1. В Украине

Может ли отец получить заграничный паспорт ребенка, если документы на оформление подавала мать

22:00, 20 октября 2023
Получить изготовленный заграничный паспорт ребенка может один из родителей, но при условии.
Может ли отец получить заграничный паспорт ребенка, если документы на оформление подавала мать
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Получить изготовленный заграничный паспорт ребенка может один из родителей, если при подаче заявления-анкеты на оформление заграничного паспорта ребенку (в возрасте до 12 лет) один из родителей определит второго из родителей (опекунов, попечителей, совершеннолетних сына или дочь, родных (полнородных и неполнородных) сестру, брата, деда, бабу), который будет получать изготовленный заграничный паспорт.

Об этом сообщили в Государственной миграционной службе.

Кроме того, изготовленный паспорт для выезда за границу, оформленный на имя лица, не достигшего 12-летнего возраста, может быть выдан лицу, уполномоченному на это законным представителем на основании доверенности, удостоверенной в установленном порядке.

Паспорт для выезда за границу, оформленный лицу в возрасте от 12 до 16 лет, может быть выдан лицу, уполномоченному на это законным представителем на основании доверенности, удостоверенной в установленном порядке, при условии присутствия лица, на имя которого оформлен паспорт для выезда за границу, поскольку при выдаче необходимо пройти процедуру верификации, объяснили в ГМС.

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