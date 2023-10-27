Польша запросила разрешение на эксгумацию останков жертв Волынской трагедии

В Украине обнаружили останки поляков, которые стали жертвами Волынской трагедии в 1940-х годах.

Источник фото: Twitter / Michał Dworczyk

Украинские и польские археологи и исследователи нашли место массового захоронения поляков, погибших в 1940-х годах, в бывшем селе Пужники на Тернопольщине. Они обратились в украинские органы власти и предоставили запрос на проведение эксгумационных работ в этом месте.

Об этом сообщил бывший министр канцелярии главы польского правительства Михал Дворчик.

"В бывшем населенном пункте Пужники Чертковского района Тернопольской области польские и украинские специалисты в результате четырех месяцев тяжелых поисков останков поляков..., нашли братскую могилу, куда в 1945 году были сложены тела убитых крестьян. Согласно действующему законодательству, соответствующим органам власти Украины был направлен запрос о предоставлении согласия на эксгумацию, исследование и достойное захоронение", - заявил Дворчик.

Он также отметил, что это первый случай за более чем девять лет, когда в Украине были найдены останки поляков, которые стали жертвами Волынской трагедии.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.