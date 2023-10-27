Польща запросила дозвіл на ексгумацію останків жертв Волинської трагедії

В Україні виявили останки поляків, які стали жертвами Волинської трагедії в 1940-х роках.

Джерело фото: Twitter / Michał Dworczyk

Українські та польські археологи й дослідники знашли місце масового поховання поляків, які загинули в 1940-х роках, у колишньому селі Пужники на Тернопільщині. Вони звернулися до українських органів влади і надали запит на проведення ексгумаційних робіт у цьому місці.

Про це повідомив колишній міністр канцелярії глави польського уряду Міхал Дворчик.

«У колишньому населеному пункті Пужники Чортківського району Тернопільської області польські та українські фахівці в результаті чотирьох місяців важких пошуків останків поляків.., знайшли братську могилу, куди в у 1945 році було складено тіла вбитих селян. Згідно з чинним законодавством, відповідним органам влади України було надіслано запит про надання згоди на ексгумацію, дослідження та гідне поховання», – заявив Дворчик.

Він також відзначив, що це перший випадок за понад дев’ять років, коли в Україні були знайдені останки поляків, які стали жертвами Волинської трагедії.

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