Языковой омбудсмен применил 34 штрафа за нарушение языкового законодательства

В период с 2022 года по февраль 2024 года языковой омбудсмен применил за нарушение языкового законодательства 34 административных взыскания в виде штрафа

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь наложил 34 штрафа на общую сумму 125,8 тыс. грн. за нарушение языкового законодательства в 2022-2024 годах. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Так, за период с 2020 года по 20 февраля 2024 года языковой омбудсмен осуществил 460 мер государственного контроля по применению государственного языка, а еще 95 находятся в обработке.

Кроме того, в период с 2022 года по 20 февраля 2024 года языковой омбудсмен применил за нарушение языкового законодательства 34 административных взыскания в виде штрафа, из них: в 2022 году наложено 9 взысканий на 27,2 тыс. грн, в 2023 году - 21 взыскания на 85 тыс. грн и с начала 2024 года – 4 взыскания на 13,6 тыс. грн.

В секретариате уполномоченного заявили, что не могут раскрыть информацию, на кого именно были наложены штрафы.

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