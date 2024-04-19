Вблизи парка «Киото» в Киеве загорелся автомобиль во время движения, фото

Во время движения в легковом автомобиле «Chevrolet» произошло возгорание в моторном отсеке.

Источник фото: ГСЧС

В Деснянском районе столицы спасатели ликвидировали пожар в автомобиле. Как рассказали в Главном управлении ГСЧС Украины в Киеве, 19 апреля утром в 07:43 поступило сообщение о пожаре на улице Киото.

Оказалось, что во время движения в легковом автомобиле «Chevrolet» произошло возгорание в моторном отсеке.

Бойцы ГСЧС оперативно ликвидировали пожар в 08:04.

Жертв и пострадавших нет, а причину пожара уже будут устанавливать правоохранители.

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