Выписка из ЦНАПа и приложение «Резерв+»: могут ли они заменить военно-учетный документ

Достаточно ли гражданину иметь при себе выписку из ЦНАПа или приложение «Резерв+» вместо военно-учетного документа.

Как известно, 18 мая вступил в силу закон об мобилизации №3633-IX (законопроект 10449 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета «Судебно-юридическая газета» рассказала об основных новеллах закона.

Согласно закону, во время мобилизации все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны носить с собой военно-учетные документы.

Спикер Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин в интервью изданию «Телеграф» объяснил, достаточно ли гражданину иметь при себе выписку из ЦНАПа или приложение «Резерв+» вместо военно-учетного документа.

Он напомнил, что в законы Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» и «О правовом режиме военного положении» внесены изменения. Установлено, что в период проведения мобилизации граждане Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет обязаны иметь при себе военно-учетный документ вместе с документом, удостоверяющим личность, и предъявлять его по требованию уполномоченного представителя ТЦК и СП или полицейского.

Эта норма вступила в силу 18 мая этого года и за ее невыполнение предусмотрено наложение штрафа от 17 000 до 25 500 гривен.

«Но нужно понимать, что ни выписка из ЦНАПа, ни приложение "Резерв+" не являются военно-учетными документами. Для призывников таким документом является удостоверение о приписке к призывному участку, для военнообязанных – военный билет или временное удостоверение. Кроме того, постановлением Кабмина №559 утверждена новая форма военно-учетного документа, который, конечно, также может иметь при себе гражданин», – объяснил Роман Истомин.

Ранее в Минобороны сообщили, что в приложении появится военно-учетный документ с информацией из реестра Оберег. Электронный военно-учетный документ (э-ВОД) можно будет сформировать самостоятельно после обновления данных.

Отметим, что направление на ВЛК после обновления данных в Электронном кабинете военнообязанного Резерв+ придет не сразу, а в случае необходимости.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Кабмин постановлением от 16 мая 2024 года №559 утвердил порядок оформления и выдачи военно-учетного документа для призывников, военнообязанных и резервистов, а также новую форму военно-учетного документа.

Постановление вступило в силу 18 мая одновременно с законом об мобилизации №3633-ІХ (законопроект 10449).

Военно-учетный документ выдается также и тем, кто был исключен из военного учета в соответствии с пунктами 3 и 4 ч. 6 статьи 37 Закона «О воинской обязанности и военной службе» и не получал такой документ до вступления в силу этого постановления №559.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.