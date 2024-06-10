Витяг зі ЦНАП та застосунок «Резерв+»: чи можуть вони замінити військово-обліковий документ

Чи достатньо громадянину мати при собі витяг зі ЦНАПу або застосунок «Резерв+» замість військово-облікового документа.

Як відомо, 18 травня набув сили закон про мобілізацію №3633-IX (законопроект 10449 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку»). «Судово-юридична газета» розповіла про основні новели закону.

Згідно з законом, під час мобілізації всі чоловіки віком від 18 до 60 років повинні носити з собою військово-облікові документи.

Речник Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін в інтерв’ю виданню «Телеграф» пояснив, чи достатньо громадянину мати при собі витяг зі ЦНАПу або застосунок «Резерв+» замість військово-облікового документа.

Він нагадав, що до законів України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» та «Про правовий режим воєнного стану» внесено зміни. Визначено, що у період проведення мобілізації громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років зобов’язані мати при собі військово-обліковий документ разом з документом, що посвідчує особу, і пред’являти його на вимогу уповноваженого представника ТЦК та СП або поліцейського.

Ця норма набула чинності 18 травня цього року, і за її невиконання передбачене накладення штрафу від 17 000 до 25 500 гривень.

«Але потрібно розуміти, що ні витяг зі ЦНАПу, ні застосунок "Резерв+" не є військово-обліковими документами. Для призовників таким документом є посвідчення про приписку до призовної дільниці, для військовозобов'язаних – військовий квиток або тимчасове посвідчення. Крім того, постановою Кабміну №559 затверджено нову форму військово-облікового документа, який, звісно, також може мати при собі громадянин», – пояснив Роман Істомін.

Раніше в Міноборони повідомили, що у застосунку з’явиться військово-обліковий документ з інформацією з реєстру Обері. Електронний військово-обліковий документ (е-ВОД) можна буде сформувати самостійно після оновлення даних.

Зазначимо, що направлення на ВЛК після оновлення даних в Електронному кабінеті військовозобов’язаного Резерв+ прийде не відразу, а згодом у разі потреби.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Кабмін постановою від 16 травня 2024 року №559 затвердив Порядок оформлення та видачі військово-облікового документа для призовників, військовозобов’язаних та резервістів, а також нову форму військово-облікового документа.

Постанова набрала чинності 18 травня одночасно із законом про мобілізацію №3633-ІХ (законопроект 10449).

Військово-обліковий документ видається також і тим, хто був виключений з військового обліку відповідно до пунктів 3 і 4 ч. 6 статті 37 Закону «Про військовий обов’язок і військову службу» та не отримував такий документ до набрання чинності цією постановою №559.

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