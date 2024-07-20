От удара машина влетела в отбойник: в Киеве на Окружной дороге произошло серьезное ДТП, видео

В столице дорогу не поделили водители Skoda и Renault.

В Киеве на Окружной дороге произошло ДТП с участием двух транспортных средств.

Как сообщила патрульная полиция Киева, водитель автомобиля Skoda, меняя полосу для движения, не уступил дорогу автомобилю Renault, что и привело к столкновению.

В результате происшествия никто не пострадал.

В полиции добавили, что инспекторы составили на водителя Skoda протокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КУоАП.

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