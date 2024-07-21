Во Львове началось прощание с Ириной Фарион, фото и видео

Прощание с ней продлится до 22:00, а завтра ее похоронят на Лычаковском кладбище.

Во Львове началось прощание с известным языковедом и общественным деятелем Ириной Фарион, которая погибла 19 июля.

Проститься с Ириной Фарион пришли родные, коллеги, львовяне и сторонники общественного деятеля из разных городов Украины.

Парастас по усопшей начался 21 июля в 19:00 в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла, расположенном по адресу улица Театральная, 11. Отдать последнее уважение можно будет до 22:00.

Чин похорон начнется 22 июля в 14.00 в том же храме. Ирину Фарион похоронят на Лычаковском кладбище на центральной аллее (поле № 22), недалеко от могилы Владимира Ивасюка.

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