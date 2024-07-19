Будут ли дальше сажать на 5-8 лет в тюрьму за кражу подгузников из магазина – Рада приняла закон

Сначала депутаты собирались поднять сумму, с которой кража будет становиться «уголовной» с 302,8 грн до 4542 грн, но ко второму чтению отдельную норму о том, что считать мелкой кражей, убрали, что может привести к произвольному толкованию в правоприменительной практике.

Как рассказывала «Судебно-юридическая газета», в марте группа народных депутатов зарегистрировала законопроект 11068, которым предлагалось поднять сумму, с которой воровство будет считаться уголовно наказуемым.

Идея была в том, чтобы не сажать людей в тюрьму на 5-8 лет за кражу мелких вещей из магазина. Напомним, в настоящее время хищение чужого имущества является уголовно наказуемым деянием, если его стоимость составляет более 302,8 грн.

Также напомним, что в первые недели полномасштабного вторжения, 3 марта 2022 года, народные депутаты приняли закон №2117-IX о внесении изменений в Уголовный кодекс, которым установили, что кража в условиях военного положения карается лишением свободы от 5 до 8 лет. Закон был направлен на борьбу с мародерством, однако на практике привел к тому, что за кражу на относительно небольшую сумму из магазина суд должен назначить наказание в виде лишения свободы от 5 лет.

Например, суд по делу № 569/3055/23 вынес приговор в виде 3,7 лет лишения свободы мужчине, укравшему подгузники «Huggies» ультра комфорт, в количестве 50 шт., общей стоимостью 356 грн. 72 коп. (без НДС).

На эту проблему обратил внимание Верховный Суд. Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», коллегия судей Первой судебной палаты КУС в составе Верховного Суда 28 марта 2023 г. по делу №722/594/22 отметила, что масштаб применения тяжких наказаний за кражу невольно напоминает применение «закона о 5 колосках» , обратив внимание на проблему толкования признака «в условиях военного положения»

«Если правовая система тривиальную кражу свиной вырезки рассматривает как тяжкое преступление, то возникает вопрос, как квалифицировать преступления, которые до этого считались тяжкими и заслуживали такой квалификации», - отметили судьи.

Итак, депутаты принялись исправлять проблему.

«Хищение чужого имущества станет уголовно наказуемым деянием, если его стоимость будет составлять в 2024 году более 4542 грн», - сначала указывали авторы, среди которых председатель Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Сергей Ионушас.

Как отмечали авторы, в настоящее время имеет место массовая регистрация уголовных производств и приговоров с лишением свободы лицам, совершившим мелкие кражи. В свою очередь, авторы законопроекта указывали, что «судебная практика привлечения к уголовной ответственности за кражу в условиях военного положения свидетельствует, что наказание за совершение кражи не соразмерно. Такая ситуация требует урегулирования путем поднятия размера суммы, разграничивающей административную и уголовную ответственность».

Следовательно, авторы законопроекта предлагали отдельно записать, что «мелкое похищение чужого имущества считается совершенном в значительном размере, если стоимость такого имущества на момент совершения правонарушения не превышает 4542 грн.

Что изменилось ко второму чтению

Однако при подготовке законопроекта 11068 ко второму чтению норму о том, что считать мелким хищением чужого имущества вообще убрали, что, очевидно, может добавить работы для правоохранителей и судов относительно разграничения административной ответственности от уголовной. Вместе с тем, Комитет решил добавить «классификацию» мелкой кражи в статью 51 КУоАП.

Статья 51 КУоАП (Мелкое похищение чужого имущества) излагается в новой редакции:

1 - Мелкое хищение чужого имущества путем кражи, мошенничества, присвоения или растраты, если стоимость такого имущества на момент совершения правонарушения не превышает 757 грн – влечет наложение штрафа от 850 грн до 1700 грн или общественные работы на срок от 20 до 30 часов или административный арест сроком до 5 суток.

2 – Деяние, предусмотренное ч. 1 настоящей статьи, если стоимость такого имущества на момент совершения правонарушения составляет от 757 до 3028 грн – штраф от 1700 грн до 5100 грн или общественные работы сроком от 30 до 40 часов, или исправительные работы сроком до одного месяца за вычетом 20% заработка, или административный арест сроком от 5 до 10 суток.

3 – Повторное в течение года совершение нарушений, предусмотренных ч. 1 или ч. 2, за которое лицо уже было подвергнуто административному взысканию, влечет наложение штрафа от 5100 до 10200 грн или общественные работы на срок от 40 до 60 часов, или исправительные работы на срок от одного до одного двух месяцев за вычетом 20% заработка, или административный арест сроком от 10 до 15 суток.

4 – Действия, предусмотренные ч. 1 или ч. 2 статьи, совершенные лицом, которое три и более раз в течение года подвергалось административному взысканию за мелкое хищение чужого имущества, влечет штраф от 10 200 грн до 17 000 грн или административный арест сроком 15 суток.

«По нашему мнению, предложенная концепция, по которой предлагается искусственная классификация мелкого хищения чужого имущества по признаку стоимости похищенного имущества, не имеет как теоретической основы, так и практической потребности. В таком случае нечеткость и двусмысленность формулировки «мелкое хищение чужого имущества» может привести к произвольному толкованию в правоприменительной практике этого термина», - прокомментировали в своем заключении эксперты Главного юридического управления Аппарата Верховной Рады.

Также предлагается, чтобы владелец предприятия, учреждения, организации не мог составлять протокол за мелкое похищение имущества.

Вносятся изменения в статью 22 КУоАП, регулирующую возможность освобождения от административной ответственности при малозначительности правонарушения.

Если раньше запрета применить такое освобождение за мелкое хищение чужого имущества при малозначности не было, то теперь внесены изменения в примечание к статье 22 КУоАП, что положения об освобождении по малозначимости не применяются к правонарушениям, предусмотренным частями 3 и 4 статьи 51 КУоАП. То есть лицо нельзя будет освободить от административной ответственности в случае повторного в течение года совершения мелкого похищения имущества.

Кроме того, увеличиваются сроки, в которые можно наложить административное взыскание за мелкое воровство (в течение 6 месяцев со дня обнаружения, но не позднее 2 лет со дня совершения).

Автор: Наталя Мамченко

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